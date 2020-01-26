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  4. 2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2)

2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 02:08 | Son Güncelleme

YÜSRA'NIN ANNESİ DE KURTARILDI Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı.

YÜSRA'NIN ANNESİ DE KURTARILDI
Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Kucağındaki kızı Yüsra ile yıkılan enkazın altında sıkışan Ayşe Yılmaz'a ulaşan ekipler önce moral motivasyonunu yükseltmeye çalıştı. Ardından sürdürülen çalışmalarla Yüsra bebek saat 20.30 sıralarında ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kolu moloz yığıığı altında kaldığı için ekiplerin büyük çaba harcadığı anne Ayşe Yıldız ise saat 01.25'te kurtarılarak enkazdan çıkarıldı. Anne Yıldız, ilk müdahalesinin ardından olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bu arada Ayşe Yıldız'ın çıkartılması sırasında çevrede bekleyen yakınları da umutlu haber ile buruk bir sevinç yaşadı.

Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZLAP/ELAZIĞ, (DHA)

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