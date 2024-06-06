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  4. 25 yerden aynı anda sipariş verildi... Evin önünde kuryeler toplandı! Olayın aslı böyle anlaşıldı

25 yerden aynı anda sipariş verildi... Evin önünde kuryeler toplandı! Olayın aslı böyle anlaşıldı

06.06.2024 15:36
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 farklı yerden sipariş verildi. Sipariş için gelen kuryeler adrese geldiklerinde kimse kapıyı açmadı. Olayın bir kurmacadan ibaret olduğu anlaşılırken siparişi veren kişinin de adreste yaşamadığı öğrenildi. İşletmeciler bu duruma tepki gösterirken telefonun sahibi genç ile babası da emniyete giderek şikayetçi oldu.

25 yerden aynı anda sipariş verildi... Evin önünde kuryeler toplandı! Olayın aslı böyle anlaşıldı

Karacabey’in Esentepe Mahallesi’nde bir kişi 25 ayrı firmadan sipariş verdi. 25 farklı dükkandan sipariş ve kuryeler siparişin verildiği adrese geldi. Sipariş teslimatına çıkan kuryeler evin önünde toplanınca, olayın bir kurmacadan ibaret olduğu anlaşıldı. Siparişi veren kişinin ise adreste yaşamadığı öğrenildi.

"BEN KİMSEYE SİPARİŞ VERMEDİM"

Sipariş için gelen kuryeler adrese geldiklerinde kimse kapıyı açmayınca telefonla ulaşılan kişi “Ben kimseye sipariş vermedim. Benim adıma başka birileri sipariş veriyor. Lütfen kimse dikkate almasın” diye cevap verdi.

"BUNU ŞAKA OLARAK GÖREN ŞAHIS BİZİ NE KADAR ZARARA SOKTUĞUNUN FARKINDA DEĞİL SANIRIM"

Yaşanan duruma kuryeler tepki gösterirken, döner salonu işletmecilerinden Ahmet Göçtürk, “Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu bir şaka olarak gören şahıs bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır” şeklinde konuştu.

SİPARİŞ VERİLEN TELEFONUN SAHİBİ 18 YAŞINDAKİ GENÇ ÇIKTI

Öte yandan, sipariş verilen telefonun sahibi 18 yaşındaki A.O. isimli gencin sanal ortamda oynadığı oyundan adres ve telefon bilgilerinin ele geçirilmesiyle hakkında asılsız ihbar ve siparişlerde bulunulduğu gerekçesiyle babası S.O. ile birlikte Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kurye sipariş
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