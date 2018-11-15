HABER

25 yıl aynı sayılarla loto oynadı, sonunda kazandı

15.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde 25 yıldır lotoda her hafta aynı sayıları oynayan bir adam, 343 milyon 900 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

25 yıl aynı sayılarla loto oynadı, sonunda kazandı

Robert Bailey adlı 67 yaşındaki talihli, 27 Ekim çekilişinde Powerball lotosunda 8, 12, 13, 19, 27 ve 4'ü işaretleyerek New York'ta piyango tarihindeki en çok parayı kazanan kişi oldu.

Bailey'nin eline vergiler düşüldükten sonra 125 milyon dolar geçti.

ABD Posta Hizmetleri'nde 41 yıl makine operatörü olarak çalıştıktan sonra 2009'da emekli olan Bailey, çekilişte 687 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi Iowa eyaletinden 51 yaşındaki bir kadınla paylaştı.

'ANNEME EV ALACAĞIM'

Bailey, kazandığı parayla annesine küçük bir arazisi olan bir ev satın alacağını, seyahat edeceğini ve "iyi yatırımlar" yapacağını belirterek "Belki egzotik bir şeyler de yaparım. Hayatımda Las Vegas'a hiç gitmedim" dedi.

Powerball lotosunda büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı 292,201,338'de 1.

_104348502_powerball2

New York Üniversitesi'nden istatistik profesörü Aaron Tenenbein, 25 yıldır aynı numaraları oynadığı için kağıt üzerinde bu olasılığın 115,385'e düştüğünü belirterek "Ama aynı sayıları oynamanız aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani tamamen şans" dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Suudi Savcı 5 Kişi Hakkında İdam Cezası İstediSuudi Savcı 5 Kişi Hakkında İdam Cezası İstedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD New York Loto ikramiye Powerball Robert Bailey Iowa

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IŞİD tarifesi: Helikopter düşürene altın, kimyasal saldırı düzenleyene gümüş

IŞİD tarifesi: Helikopter düşürene altın, kimyasal saldırı düzenleyene gümüş

Komşu güneş sisteminde yeni bir gezegen bulundu

Komşu güneş sisteminde yeni bir gezegen bulundu

Yarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktı

Yarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktı

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı

Telefonlarda seks robotuna sahip olmak artık mümkün

Telefonlarda seks robotuna sahip olmak artık mümkün

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.