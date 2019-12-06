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25 yıl ceza alan cani kocanın işkence ettiği karısı konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kocası tarafından işkence gören, önce bir bacağını ardından da bebeğini kaybeden kadın, kocasına verilen cezayla acısının dinmeyeceğini ancak adaletin yerini bulduğunu söyledi.Gaziantep Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Mehmet Ali Aşık, 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep’te kocası tarafından işkence gören, önce bir bacağını ardından da bebeğini kaybeden kadın, kocasına verilen cezayla acısının dinmeyeceğini ancak adaletin yerini bulduğunu söyledi.
Gaziantep Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Mehmet Ali Aşık, 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyetinin verdiği karar sonrasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan 3 çocuk annesi Çağlar Aşık, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Verilen cezanın acısını dindirmeyeceğini dile getiren Aşık, şunları söyledi:
“23 Eylül 2017 bu tarihi asla unutmayacağım. O gün o canavar bir tek beni vurmadı. O gün ben sadece ayağımı kaybettim. Geleceğe olan inancımı da kaybettim. İnsanlara olan güvencimi de kaybettim. 3 çocuğumun babasını da kaybettim. En önemlisi masum olan doğmamış bebeğimi de kaybettim. Ve bu kaybettiklerimin tek bir katili vardı, o bugün cezasını aldı. Bugün ona 26 yıl 6 ay hapis cezası verdiler. Ne bu ceza ne de alabileceği en mükemmel ceza olsa bile hiçbir şey benim acımı dindirmeyecek. Bugün ‘çok pişmanım’ dedi. Aslında onun böyle bir hakkı bile olamaz. Onun hiçbir pişmanlığı benim kaybolan bacağımı yerine getirmeyecek. Hiçbir pişmanlık o günden bugüne yaşadığım, 3 çocuğumla yaşadığım, yaşamaya çalıştığım bu dünyadaki acımı dindirmeyecek, ama yine de bugün ben huzurluyum. Bugün adalet yerine buldu. Bugün mahkeme heyetinin verdiği kararla bir nebze de olsa huzurluyum ve buradan kadınlara sesleniyorum. Korkmayın, devletimiz, adaletimiz yanımızda. İnşallah bu cezadan sonra birçok insan kendini toparlar da kadınlar da rahat eder artık. Bugünden sonra 3 çocuğumla beraber mücadeleme devam edeceğim, daha huzurlu ve daha mutlu olabilmek için.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kaybettiği bacağı için protez isteyen Aşık, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e sesleniyorum. Bana aslında bir söz verilmişti, protez konusunda. Lütfen, proteze ihtiyacım var. Kendim için değil, 3 çocuğum için. Bu konuda sizden yardım istiyorum. İnanıyorum ki bu konuda da bana destek olacaksınız. Bugünkü mutluluğumun bir sebebi de mahkeme heyetinin kararıyla o cani indirim alamadı ve çok şükür adalet yerini buldu” dedi.

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