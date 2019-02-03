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25 yıl hapis cezası alınca cezaevinden firar etti, arkadaşının evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'de 2 yıl önce A.H.'yi av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını öğrenince açık cezaevinden firar eden Erol Erbaş, Tekirdağ'da saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

25 yıl hapis cezası alınca cezaevinden firar etti, arkadaşının evinde yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- EDİRNE'de 2 yıl önce A.H.'yi av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını öğrenince açık cezaevinden firar eden Erol Erbaş, Tekirdağ'da saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 5 ayrı yakalama emri bulunan Erbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne'de oturan Erol Erbaş, 2017 yılında tartıştığı A.H.'yi av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Erbaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Silah kanununa muhalefet suçundan aldığı ceza nedeniyle Edirne Tarım Açık Cezaevi'ne konulan Erbaş, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 25 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldığını öğrenince açık cezaevinden önceki gün firar etti. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Erbaş için Kırklareli ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI
Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan araştırmada adam öldürmeye teşebbüs, tehdit, silah kanununa muhalefet, hakaret ve cezaevinden firar suçlarından aranan Erol Erbaş'ın Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan baskında gözaltına alınan Erol Erbaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği Tekirdağ Adliyesi'nde tutuklandı.

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