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2,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanacağını anlayınca polise saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

AKSARAY'da  'dolandırıcılık' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Tozar (57), otomobiliyle geldiği polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca  2 polise yumrukla saldırdı. Otomobilinden inip kaçmak isteyen Tozar, gözaltına alındı.

2,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanacağını anlayınca polise saldırdı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Tozar (57), otomobiliyle geldiği polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca 2 polise yumrukla saldırdı. Otomobilinden inip kaçmak isteyen Tozar, gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Küçükbölcek Mahallesi Muhsin Tuğrul Caddesi'nde rutin yol kontrol uygulaması yapmaya başladı. Polis, kontrol sırasında durdurdukları otomobilin sürücüsü Hüseyin Tozar'dan ehliyet ve ruhsat istedi. Sürücünün tedirgin davranışlarından şüphelenen polis, yaptığı kimlik kontrolünde Hüseyin Tozar hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'dolandırıcılık' suçundan verilen ve kesinleşmiş olan 2.5 yıl hapis cezası olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Tozar'ı, gözaltına almak istedi. Yakalanacağını anlayan Tozar otomobilinden inip, kendisini gözaltına almak isteyen polis memurları Özden Y. (26) ve Ahmet Ş.'ye (29) yumrukla saldırdı. Ardından kaçmaya başladı. Tozar, kısa süren kovalamacanın sonunda yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Tozar, gazetecilerin "Polis memurlarına niçin saldırdınız?" sorusuna, ''Ağabeyciğim, benim bu memurlara vurduğum doğrudur'' yanıtını verdi.
Gözaltına alınan Tozar hakkında, 'yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından da soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Saldırıya uğrayan polis memurları da hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

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2,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanacağını anlayınca polise saldırdı2,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanacağını anlayınca polise saldırdı2,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanacağını anlayınca polise saldırdı

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