HABER

2,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanacağını anlayınca polise saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

AKSARAY'da 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Tozar (57), otomobiliyle geldiği polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca 2 polise yumrukla saldırdı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Tozar (57), otomobiliyle geldiği polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca 2 polise yumrukla saldırdı. Otomobilinden inip kaçmak isteyen Tozar, gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Küçükbölcek Mahallesi Muhsin Tuğrul Caddesi'nde rutin yol kontrol uygulaması yapmaya başladı. Polis, kontrol sırasında durdurdukları otomobilin sürücüsü Hüseyin Tozar'dan ehliyet ve ruhsat istedi. Sürücünün tedirgin davranışlarından şüphelenen polis, yaptığı kimlik kontrolünde Hüseyin Tozar hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'dolandırıcılık' suçundan verilen ve kesinleşmiş olan 2.5 yıl hapis cezası olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Tozar'ı, gözaltına almak istedi. Yakalanacağını anlayan Tozar otomobilinden inip, kendisini gözaltına almak isteyen polis memurları Özden Y. (26) ve Ahmet Ş.'ye (29) yumrukla saldırdı. Ardından kaçmaya başladı. Tozar, kısa süren kovalamacanın sonunda yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Tozar, gazetecilerin "Polis memurlarına niçin saldırdınız?" sorusuna, ''Ağabeyciğim, benim bu memurlara vurduğum doğrudur'' yanıtını verdi. Gözaltına alınan Tozar hakkında, 'yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından da soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Saldırıya uğrayan polis memurları da hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

PARTNERYörüngeyi en çok o ülke kirletiyormuş!Yörüngeyi en çok o ülke kirletiyormuş!
Ankara’da, kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildiAnkara’da, kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Devrilen tankerdeki süt yola döküldüDevrilen tankerdeki süt yola döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç ölüm! Gören kahroldu

Fabrikada feci ölüm! İşçiler altında kaldı

Lefkoşa'da güzellik uzmanı Özyazgan eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü

Hastane odasında dehşet! 'İçeri girdi, kapıyı kapattı ve...'

40 yıldır bir tanesini bile satamadı

40 yıldır bir tanesini bile satamadı

Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Böyle oyun mu olur? Çocuklardan biri bu halde, diğeri ise...

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Araçla sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi! Tam 7 milyon 140 bin lira

Tam 7 milyon 140 bin lira! Araçla sınırı geçmek isterken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.