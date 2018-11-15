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25 yıl lotoda aynı sayılara oynadı, sonunda 343,9 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandı

15.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde 25 yıldır lotoda her hafta aynı sayılara oynayan bir adam, 343 milyon 900 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı. 67 yaşındaki Robert Bailey New York'ta piyango tarihindeki en büyük ikramiyeyi kazanan kişi oldu.

25 yıl lotoda aynı sayılara oynadı, sonunda 343,9 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandı

ABD'nin New York kentinde 25 yıldır lotoda her hafta aynı sayıları oynayan bir adam, 343 milyon 900 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

Robert Bailey adlı 67 yaşındaki talihli, 27 Ekim çekilişinde Powerball lotosunda 8, 12, 13, 19, 27 ve 4'ü işaretleyerek New York'ta piyango tarihindeki en çok parayı kazanan kişi oldu.

Bailey'nin eline vergiler düşüldükten sonra 125 milyon dolar geçti.

ABD Posta Hizmetleri'nde 41 yıl makine operatörü olarak çalıştıktan sonra 2009'da emekli olan Bailey, çekilişte 687 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi Iowa eyaletinden 51 yaşındaki bir kadınla paylaştı.

Robert Bailey'in 25 yıldır oynadığı sayılar 8, 12, 13, 19, 27 ve 4 sonunda kendisine büyük ikramiyeyi kazandırdı.

'Anneme ev alacağım'

Bailey, kazandığı parayla annesine küçük bir arazisi olan bir ev satın alacağını, seyahat edeceğini ve "iyi yatırımlar" yapacağını belirterek "Belki egzotik bir şeyler de yaparım. Hayatımda Las Vegas'a hiç gitmedim" dedi.

Powerball lotosunda büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı 292,201,338'de 1.

New York Üniversitesi'nden istatistik profesörü Aaron Tenenbein, 25 yıldır aynı numaraları oynadığı için kağıt üzerinde bu olasılığın 115,385'e düştüğünü belirterek "Ama aynı sayıları oynamanız aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani tamamen şans" dedi.

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