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25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 17:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 1994 yılında kaybolan 23 yaşındaki hamile kadının öldürüldüğü belirlendi, gözaltına alınan babası, halası, eniştesi ve kuzeni tutuklandı

Kocaeli'de 25 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki hamile kadının öldürüldüğü ve ardından ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1994 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan ve 23 yaşındayken kaybolan S.Ç. ile ilgili gizem, Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 günlük çalışmasının ardından çözüldü.

Genç kadının evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle "kasten öldürülmesi" şüphesi doğrultusunda titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, S.Ç'nin akrabalarına yönelik İstanbul'un Arnavutköy ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında S.Ç'nin babası S.K. (71), halası V.M. (56), halasının eşi M.M. (71) ve kuzeni T.M'nin (51) de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan baba S.K'nin, kızı S.Ç'yi eşinden başka biriyle birliktelik yaşadığı ve hamile kaldığı gerekçesiyle kızının halası V.M. ile eniştesi M.M'yi cinayete azmettirdiği tespit edildi.

Hala V.M'nin de 1994 yılında temizlik ve yemek yapması bahanesiyle yeğeni S.Ç'yi Karamürsel'den beraberinde Arnavutköy'deki ikametine getirdiği belirlendi.

Eniştesi M.M. ise emniyetteki ifadesinde, S.Ç'yi gezdirmek maksadıyla Tayakadın mevkisine götürdüğünü ve burada boğarak öldürdükten sonra ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Şüphelilerin itirafı üzerine olay mahallinde 2 gün önce başlatılan kadına ait cesedin bulunmasına yönelik arama çalışmaları ceset arama köpeği eşliğinde sürüyor.

25 yıl önce işlenen S.Ç. cinayetinin şüphelileri maktulün babası S.K. halası V.M, eniştesi M.M ve kuzeni T.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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cinayet Yalova

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