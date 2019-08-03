HABER

25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 22:52 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, ikna çabası sonucunda, 1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, silahsız ve techizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, ikna çabası sonucunda, 1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, silahsız ve techizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, ikna edilen 2 PKK'lı teröristin jandarma ekiplerine teslim olduğu, teröristlerin 1994 yılında örgüte katıldıkları ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından arandıkları bildirildi.

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
Çalıştığı çiftlikte ölü bulunduÇalıştığı çiftlikte ölü bulundu
Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu (3)Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.