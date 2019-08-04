25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, ikna çabası sonucunda, 1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, silahsız ve techizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, ikna edilen 2 PKK'lı teröristin jandarma ekiplerine teslim olduğu, teröristlerin 1994 yılında örgüte katıldıkları ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından arandıkları bildirildi.

