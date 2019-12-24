HABER

25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:13 | Son Güncelleme

Muş'ta 1994 yılında 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun, bir köyde koyun otlatırken sahte kimlikle yakalandı

Muş'ta 25 yıl önce "kan davası" nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faillerinden olduğu gerekçesiyle aranan zanlı, koyun otlatırken yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili aranan ve Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun'un Muş'un merkez Boyuncuk köyünde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

- Koyun sürüsünün içine gizlenmeye çalıştı

Jandarma ekiplerinin köyde arama yaptığını fark eden Toksun, otlattığı koyun sürüsünün içine gizlenerek kurtulmaya çalıştı.

Ekipler, Toksun'u saklandığı yerde üzerinde sahte kimlikle yakaladı.

Gözaltına alınan Toksun, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Bursa'da yağışların az olması, 2 barajın su seviyesini düşürdüBursa'da yağışların az olması, 2 barajın su seviyesini düşürdü
İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtıİzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet muş

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İdlib'deki saldırılar nedeniyle 10 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Binlerce sivil Türkiye sınırına yöneldi

Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul'la ilgili çok konuşulacak ABD iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Altunizade'deki metrobüs yoğunluğu devam ediyor! Vatandaşlardan çağrı

Altunizade'de aynı manzara!

Van'ın İran sınırında erkek cesedi bulundu

İran sınırında erkek cesedi bulundu

Eşinin iş arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı

Telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı

Şanlıurfa ve Gaziantep’te 25 bin 185 captagon ele geçirildi

25 bin 185 captagon ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.