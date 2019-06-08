25 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, iki gün önce motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanan Sadullah Uygur (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sadullah Uygur'un babası Aziz Uygur'un da 25 sene önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, İznik'in Topkapı Mevkiinde perşembe günü meydana geldi. Plakasız motosikletin sürücüsü Sadullah Uygur, Eyüp Poyraz yönetimindeki 71 EV 610 plakalı kamyonetin aynasına çarparak yere düştü. Başından yaralanan Uygur, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumu ağırlaşan Uygur, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uygur, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Eyüp Poyraz, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BABASI İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Sadullah Uygur'un babası Aziz Uygur'un 25 yıl önce Tacir Mahallesi'nde geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Babasıyla aynı kaderi paylaşan Sadullah Uygur'un evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



