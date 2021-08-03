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25 yıl sonra liseden kızıyla birlikte mezun oldu!

03.08.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kızının eğitim gördüğü liseden kızı ile birlikte mezun olan 42 yaşındaki Orhan Uyar, 'helal olsun' dedirtti. 25 yıl sonra eğitim hayatına geri dönen Uyar, hedefinin üniversite okumak olduğunu söyledi.

25 yıl sonra liseden kızıyla birlikte mezun oldu!

Yıllar önce ara vermek zorunda olduğu lise eğitimine 25 yıl sonra tekrar devam ettirme kararı alan Orhan Uyar, lise eğitimini Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Aynı sene kızı İrem Uyar ise Adalet Bölümü'nü bitirdi. Okulu başarı ile tamamlayan baba ile kızının diplomalarını İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen takdim etti.

"EĞİTİM ŞART"

Kızı ile aynı okuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Orhan Uyar, "Ben normalde 1996 -1997 yılı mezunu olacaktım. Yıllar sonra yarım kalan mücadelemi bitirmek istedim. Kızımın ve çevremin yardımı ile bitirdim. Mutluyum. Ortaokul mezununun hiç bir değerinin olmadığını gördüm. İleriye dönük üniversiteye devam etmeyi düşünüyorum. Eğitim şart diyorum. Zorunlu derslerim vardı. Fazla bir derse girmem gerekmedi. Geldim okula normal bir öğrenci gibi sınava girdim. Kızımın bilgilerinden de faydalandım" dedi.

"BABAMA YARDIM ETTİM"

Kimi zaman ders konusunda babasına yardımcı olduğunu belirten İrem Uyar, "Ben ders çalışırken babam da geldi. Birlikte çalışmalarımız oldu. Ben de adalet bölümünden mezun oldum. Okula 2017 yılında başladım. Babam teşvik etti. Üniversite aşamasında sağlıkla ilgili bir bölüm düşünüyorum. Biz de seneye babamla üniversite sınavına girmeyi düşünüyoruz. Nasip olursa aynı üniversiteye gidebiliriz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen azimlerinde dolayı baba Orhan Uyar ve kızı İrem Uyar'ı tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.
İHA

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Samsun
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