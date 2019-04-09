HABER

25 yıl sonra muradına erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Sivas’ın Hafik ilçesine belediye başkanı olmak için son 15 yılda üç farklı partiden beş kez seçime giren Selahattin Çuhadaroğlu, sonunda kazanmayı başardı.Hafik ilçesine yüzde 54 oy oranı ile MHP’den Belediye Başkanı seçilen Selahattin Çuhadaroğlu, siyasetteki kararlılığı ve azmiyle dikkat çekti.

Sivas’ın Hafik ilçesine belediye başkanı olmak için son 15 yılda üç farklı partiden beş kez seçime giren Selahattin Çuhadaroğlu, sonunda kazanmayı başardı.
Hafik ilçesine yüzde 54 oy oranı ile MHP’den Belediye Başkanı seçilen Selahattin Çuhadaroğlu, siyasetteki kararlılığı ve azmiyle dikkat çekti. Hafik Belediye Başkanı olmak için son 25 yılda üç farklı partiden beş kez aday olan Çuhadaroğlu, 31 Mart seçimlerinde amacına ulaştı.
1999 yılında MHP, 2004 yılında DYP, 2009 ve 2014 yıllarında ise Saadet Partisinden Hafik Belediye Başkan adayı olan Çuhadaroğlu, 2014 seçimlerinde belediye başkanlığını tek bir oyla kaybetti. Kazanma azmini hiç kaybetmeyen ve kararlılığından ödün vermeyen tecrübeli siyasetçi, 31 Mart seçimlerinde siyasete başladığı partisi MHP’den aday olup ezici bir üstünlük ise amacına ulaştı.

“Yılmadın devam ettim”
Her mağlubiyetin ardından yılmadan, kararlılıkla siyaset yapmaya devam ettiğini belirten Çuhadaroğlu, “Ordudan emekli olduktan sonra 1995 yılında memleketime geldim. 95’den 99’a kadar MHP teşkilatının içerisinde ülkücü gençler yetiştirdim. 99’da MHP’nin adayıydım fakat bazı olayları oldu. Ben Doğru Yol Partisine geçtim. Doğru Yol Partisi’nde mücadeleme devam ettim. İlçe başkanı oldum. 99’da belediye başkan adayı oldum. 33 oy aldım. 2004’de yine Doğru yol Partisi’nden aday oldum. O zaman da 135 falan öyle bir oy aldım. Yılmadım çalıştım halkıma küsmedim çünkü benim yüreğimde memleketime kafamda memleketime uygulayacak projelerin vardı ama o zaman da başaramadık. Doğru Yol Partisi’nin dağılmasından sonra Saadet Partisi’nden bana teklif geldi. 2004’ten sonra Saadet Partisi’nde ilçe başkanlığı görevini yürüttüm 2009’a kadar. 2009’da tekrar Saadet Partisi’nden aday oldum. Saadet Partisi’nden aday oldum yine kaybettik ama siyasetimizden yılmadık, devam ettik. 2014’te Saadet Partisi’nden yine aday oldum. Bu kez de bir oyla kaybettik" şeklinde konuştu.

25 Yıl sonra kazandı
25 yıl boyunda dik durmanın neticesinde zafere ulaştıklarını belirten Çuhadaroğlu, “Saadet Partisinden istifa ettim. Ülkücü olduğum için MHP teşkilatına tekrar biz de talep ettik. Görev verdiler ilçe başkanlığını yürüttük. 2019’a kadar ilçe başkanıydım 2019’da ilçe başkanlığından istifa ettim. Belediye başkan adaylarımız onaylandı. Elhamdülillah büyük bir zaferle çıktık. Sabrın sonu dik durmanın sonu memleket sevdasının sevinçli haberi bu elhamdülillah kazandık” dedi.

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
Artık daha sağlıklı güleceklerArtık daha sağlıklı gülecekler
Bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılarBir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Yufka yaparken çatıyı yaktılar

Bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Son dakika! PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.