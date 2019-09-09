25 Yıl sonra ölüm dağı 'Pobeda'ya çıkarak 'Kar leoparı' ünvanı aldı -1

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim Görevlisi Bülent Çınar, beraberindeki 3 kişilik ekiple dünyanın en zor tırmanılan ve her altı dağcıdan birinin hayatını kaybettiği Orta Asya'daki Pobeda Dağı'na tırmanarak dünya dağcılığının en prestijli unvanlarından biri olan 'Kar Leoparı' ünvanın sahibi oldu. Bu unvanın ilk sahibi 25 yıl önce ünlü dağcı Nasuh Mahruki olmuştu. Eski Sovyetler Birliği topraklarındaki 7000 metreden yüksek Lenin, Korjenevskaya, Somoni, Khan Tengri ve Pobeda Dağları'na tırmanan dağcılara “Kar Leoparı" unvanı veriliyor. Daha önceki yıllarda Lenin, Korjenevskaya, Somoni ve Khan Tengri zirvelerini başarı ile çıkan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bülent Çınar, projenin sonuncu ve Orta Asya'nın en zor dağı olarak bilinen 7 bin 439 metre yüksekliğindeki Pobeda'ya, Özgür Keskin ve Esin Handal ile birlikte tırmandı. 8 Ağustos sabah 06.00'da son zirve tırmanışı için yola çıkan ekip, eksi 25 derece soğukta, fırtınasız ve az yağışlı bir havada son etabı da tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu tırmanışla birlikte Bülent Çınar ve Esin Handal Kar Leoparı unvanı almış oldular. Esin Handal Kar Leoparı unvanı alan ilk kadın Türk Sporcu, Bülent Çınar ise Kar leoparı unvanı alan 2. erkek Türk sporcu oldu. Bu ünvanı ilk sahibi 25 yıl önce Nasuh Mahruki olmuştu.

"25 YIL ÖNCE NASUH MAHRUKİ'NİN BAŞARISI BANA ÖNEMLİ BİR VİZYON KATTI" Dünya dağcılığının en prestijli unvanlarından biri olan 'Kar Leoparı' unvanına sahip olan 30 yıldır dağcılık yapan Bülent Çınar, "Bu benim kazandığım ödül 1970'li yıllarda Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından ortaya atılmış 5 tane 7 bin metre ve üzeri dağın tırmanışına atfen verilen 'Kar Leoparı' unvanı bu… Çok prestijli bir unvan, birçok uluslararası dağcı bu unvanı almak için uğraşıyor. Bizde 25 yıl önce bu ünvanı Nasuh kazanmıştı. 25 yılın öncesinin vizyonuyla ve Türkiye dağcılığına bakarak Nasuh'un yaptığı işin çok önemli bir şey olduğunu şimdi daha iyi kavramış durumdayım. Bu çok önemli bir vizyon yarattı bizim için, kendisi de şahsen benim arkadaşımdır. Ben de ancak 50 yaşında bu başarıyı tekrar etme şansım oldu. Benimle birlikte Esin Handal vardı. Esin Handal da 5 dağ tırmanışını tamamladığı için Türkiye'nin ilk kadın 'Kar Leoparı' oldu. Bir arkadaşım daha vardı Özgür Keskin o da bu zirveyi başarıyla tamamladı ama biz bu beş dağı tırmanmayı tamamladığımız için bu ünvanı almaya hak kazandık" dedi.