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25 yıl sonra şehit komutanlarının mezarında buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen emekli komutanlar ve erler, Şırnak'ta 1995'te şehit edilen silah arkadaşları Üsteğmen İbrahim Abanoz'un Sakarya'nın Karasu ilçesindeki mezarını ziyaret ederek dua etti - Abanoz'un silah arkadaşı Adem Tiryaki: - "Eski günlerimizi andık ve arkadaşlarımızı burada görmenin mutluluğunu yaşadık. Hepsinden Allah razı olsun"

Şırnak'ta 1995'te şehit edilen Üsteğmen İbrahim Abanoz'un silah arkadaşları, 25 yıl sonra şehidin Sakarya'nın Karasu ilçesindeki mezarı başında bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan emekli komutan ve erlerden oluşan 110 kişi, sosyal medya aracılığıyla buluşup 19 Mart 1995'te Şırnak'ta şehit düşen silah arkadaşları Abanoz'un mezarının bulunduğu Karasu'ya geldi.

Asker kıyafetlerini giyip Türk bayrağı açan şehidin silah arkadaşları, protokol, vatandaşlar ve öğrencilerle mezarlığa kadar yürüdü. Burada Abanoz'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Rize'den gelen şehidin silah arkadaşı Kenan Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıl sonra çok sevdikleri komutanlarının mezarı başında buluştuklarını belirterek, Türkiye'nin çeşitli illerine uğrayıp şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini kaydetti.

Ordu'dan gelen Adem Tiryaki de arkadaşlarının sosyal medya üzerinden kendisini bulduğunu belirterek, "25 yıl sonra bir araya gelerek komutanımızın mezarını ziyarete geldik. Eski günlerimizi andık ve arkadaşlarımızı burada görmenin mutluluğunu yaşadık. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu da vatanı korumak için canlarını seve seve feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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