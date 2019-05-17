25 yıldır 25 dilde notaya dokunan grup: Pink Martini

FATMA NUR SÖĞÜTLÜ - Dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelen ünlü ABD'li müzik grubu Pink Martini, 25 yılda 25 dilde söyledikleri şarkılarla müzikseverlerin gönüllerinde ayrı bir yer edindi.
Klasik piyano eğitimi alan Harvard mezunu Thomas Mack Lauderdale tarafından 1994'te ABD'nin Portland kentinde kurulan grup, The Boston Pops, San Francisco Senfoni Orkestrası, Hollywood Bowl Orkestrası ve Los Angeles Filarmoni Orkestrası gibi ünlü orkestralarla sahneye çıktı.
Başlangıçta politik tavrı olan, sivil toplum kuruluşlarının yardım ve bilinçlendirme amaçlı organizasyonlarında sahneye çıkan orkestraya 1995'te, Lauderdale'in Harvard'dan sınıf arkadaşı China Forbes de katıldı.
Albümleriyle kısa sürede büyük satış rakamlarına ulaşan Pink Martini, "Sympathique" adlı ilk albümünü 1997'de yayımladığında, Fransa'nın Victoires de la Musique Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" ve "En İyi Yeni Sanatçı" kategorilerindeki adaylığıyla uluslararası üne kavuştu.
The West Wing'den Desperate Housewives'a kadar birçok dizi ve filmde müzikleriyle yer bulan Pink Martini, samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına birçok farklı eser seslendiriyor.
Amerikan müzisyenler, 2013'te yayımladıkları "Get Happy" albümünde "Quizas Quizas Quizas", "Sway", "Smile" gibi sevilen eserlerin yanı sıra Türk müzikseverlere sürpriz yaparak "Üsküdar" şarkısına da yer verdi. 2016'nın sonbaharında 8 dilde 15 şarkının yer aldığı "Je Dis Qui" albümünü çıkaran Pink Martini, Türk müzikseverler için "Aşkım Bahardı" şarkısını yorumladı.
- Favorisi Zeki Müren ve eski Türk film müzikleri
Türkiye turnesine Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserleriyle başlayan grubun kurucusu Thomas Mack Lauderdale, AA muhabirine, Pink Martini'nin müzik yolculuğuna çeyrek asır önce Fransa'da yaptıkları albümle başladığını hatırlattı.
Fransa'daki ünlerinin tüm Avrupa'ya, Türkiye'ye yayıldığını dile getiren Lauderdale, farklı kültürlere ait enstrümanları kullanarak İngilizce, İspanyolca, Japonca, Yunanca gibi pek çok dilde söyledikleri şarkılarla müziğin evrenselliğine katkıda bulunduklarını belirtti.
Pink Martini'nin dünya çapında sevilen ve tanınan bir grup olduğunu anlatan Lauderdale, şunları kaydetti:
"25 yıldır tüm dünyada çalıyoruz, 25 dilde şarkı söylüyoruz. The Hollywood Bowl'dan İstanbul'a kadar her yerde olan bir senfoni orkestrası bu. Grubun perküsyondan kemana, bas gitardan piyanoya 10-15 üyesi var. Ağustosun sonunda Hollywood Bowl'da üç konserimiz olacak. Bazı orkestralarla, şarkıcılarla iş birliklerimiz olacak, belki yeni bir tatil albümü, muhtemelen yeni bir stüdyo albümü, belki başka bir şiir albümü..."
Grubun kurucusu, son olarak "I Am Woman" (Ben Kadınım) şarkısını yaptıklarını anımsattı.
Müzik endüstrisinin değiştiğine dikkati çeken Lauderdale, tüm zamanı bir albümle harcamak ve onu piyasaya çıkarmanın pek mantıklı olmadığını söyledi. Günümüzde insanların albüme para vermediğini dile getiren Lauderdale, bu nedenle her seferinde küçük projeler yaptıklarını ifade etti.
Türk müzik kültürüne de değinen Lauderdale, "Özellikle 1960'ların sonuna ve 1970'lere damga vuran film müziklerini seviyorum, çokça dinliyorum. Tabii ki Zeki Müren'i ve diğer eski Türk şarkılarını da severek dinliyorum. Bu süper dönemi gerçekten çok seviyorum." dedi.
- "Seyircilerin enerjisi bize hayat veriyor"
Grubun solisti China Forbes ise Türkiye'ye ilk kez 2000 yılında geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.
Türkiye'de şu ana kadar 15 konser verdiklerini, bu turnede üç yeni şehirde sahne alacakları için heyecanlı olduklarını aktaran Forbes, şöyle konuştu:
"Seyircilerin enerjisi bize hayat veriyor. Türkçe iki şarkı yaptık. Çok uzun süredir burada değildik, yeniden Türkiye'de olmak güzel. Türkiye'de insanlar çok sıcakkanlı ve misafirperver. Bundan dolayı ne zaman gelsek seviyoruz. Herkes bize çok ilgi gösteriyor. Özellikle Bursa'da yemeklerini tadıp Kapalı Çarşı'dan hediyelik alışveriş yapmayı seviyoruz. Türkiye'ye her geldiğimizde alışveriş yaparak bağ kuruyoruz. Mesela Türkiye'den aldığım bir pufun üzerinde oturuyorum. Yani biz biriz. Bu ülkede güzel anılar ediniyoruz."
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