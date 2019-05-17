25 yıldır 25 dilde notaya dokunan grup: Pink Martini

The West Wing'den Desperate Housewives'a kadar birçok dizi ve filmde müzikleriyle yer bulan Pink Martini, samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına birçok farklı eser seslendiriyor.

Pink Martini'nin dünya çapında sevilen ve tanınan bir grup olduğunu anlatan Lauderdale, şunları kaydetti:

Fransa'daki ünlerinin tüm Avrupa'ya, Türkiye'ye yayıldığını dile getiren Lauderdale, farklı kültürlere ait enstrümanları kullanarak İngilizce, İspanyolca, Japonca, Yunanca gibi pek çok dilde söyledikleri şarkılarla müziğin evrenselliğine katkıda bulunduklarını belirtti.

"25 yıldır tüm dünyada çalıyoruz, 25 dilde şarkı söylüyoruz. The Hollywood Bowl'dan İstanbul'a kadar her yerde olan bir senfoni orkestrası bu. Grubun perküsyondan kemana, bas gitardan piyanoya 10-15 üyesi var. Ağustosun sonunda Hollywood Bowl'da üç konserimiz olacak. Bazı orkestralarla, şarkıcılarla iş birliklerimiz olacak, belki yeni bir tatil albümü, muhtemelen yeni bir stüdyo albümü, belki başka bir şiir albümü..."

Grubun kurucusu, son olarak "I Am Woman" (Ben Kadınım) şarkısını yaptıklarını anımsattı.

Müzik endüstrisinin değiştiğine dikkati çeken Lauderdale, tüm zamanı bir albümle harcamak ve onu piyasaya çıkarmanın pek mantıklı olmadığını söyledi. Günümüzde insanların albüme para vermediğini dile getiren Lauderdale, bu nedenle her seferinde küçük projeler yaptıklarını ifade etti.

Türk müzik kültürüne de değinen Lauderdale, "Özellikle 1960'ların sonuna ve 1970'lere damga vuran film müziklerini seviyorum, çokça dinliyorum. Tabii ki Zeki Müren'i ve diğer eski Türk şarkılarını da severek dinliyorum. Bu süper dönemi gerçekten çok seviyorum." dedi.