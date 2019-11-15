HABER

25 yıldır 8 günde bir tarihi saati kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

Tokat’ta Osmanlı Padişahı Sultan II.

Tokat’ta Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışı şerefine yaptırılan 117 yıllık saat kulesinin bakımını yapan saatçi Ahmet Unan, 25 yıldır 8 günde bir 132 basamak çıkarak saatin mekanizmasını kuruyor.
Tokat’ta II. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25. yıl dönümüne rastlayan 1902 yılında kesme taştan yaptırılan 33 metre yüksekliğindeki saat kulesi, 117 yıldır zamana meydan okuyor. Tarihi saat kulesi, 25 yıldır baba yadigarı saat tamirciliği mesleğini yapan 51 yaşındaki Ahmet Unan’a emanet. Saat kulesinin altındaki iş yerinde mesleğini icra eden Unan, 8 günde bir 132 basamak çıkarak saatin mekanizmasını kuruyor. Bugüne kadar bozulmadan çalışan saatin bakımını yapan Unan, o zamanın teknolojisi ile yapılan saatin dişlilerinde aşınma dahi olmadığını kaydetti. Babasından devraldığı mesleği yaşatmaya çalıştığını ifade eden Unan, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse olmadığını belirterek, “Benden önce burada bir ustamız vardı, yaşlı olduğu için pek fazla inip çıkamıyordu. O işi bıraktı, biz devam ettik. Belli bir yaştan sonra insan buraya inip çıkmakta zorlanıyor. 8 günde bir çıkıyorum mekanizmayı kuruyorum. Saatin kurulumu yapıldığında 15 günmüş ama halatta kısaltma olmuş, değiştirme imkanı yok. İlave takılmış, o nedenle 8 güne düşmüş” dedi.
Saat kulesinin halkın katkıları ile 1902 yılında yapıldığını ifade eden Unan, “Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25. yılında saat kulelerinin yaygınlaştırılması için fetva vermiş. Halkın yardımıyla belediye başkanı Enver Bey’in katkıları ile yapılmış” diye konuştu.
Kışın hava şartlarının çok çetin geçtiği dönemlerde yelkovan ile akrebin donması nedeniyle saati çalıştırmadıkları günler olduğunu ifade eden Unan, onun dışında bugüne kadar saat kulesinin arıza vermediğini sözlerine ekledi.
Tokat’ta ilk göze çarpan tarihi eserlerden biri olan saat kulesi Behzat Camii yanında Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25. yılı şerefine 23 saat kulesinden biri olarak 1902 yılında Tokat Belediye Başkanı Mütevellioğlu Enver Bey ve Mutasarrıf Bekir Paşa’nın öncülüğünde Tokatlılar tarafından 3 katlı olarak yaptırıldı. 1915 yılında bir kat daha eklenen saat kulesi, 33 metre yüksekliğe ulaştı.

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Yaren Leylek ile Adem Amca’nın belgeseli Prag’da finale kaldıYaren Leylek ile Adem Amca’nın belgeseli Prag’da finale kaldı
Otomobilin yayalara çarptığı kaza kameralara yansıdıOtomobilin yayalara çarptığı kaza kameralara yansıdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bombalı eylem hazırlığındaki kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye gelinine dava açmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, mahkemede söyledikleri kadını çileden çıkardı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardı

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

CHP'li isme hapis istemi!

İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.