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  4. 25 yıldır eşinin gören gözü oldu

25 yıldır eşinin gören gözü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

BURDUR'da oturan Nuri Göktaş (68), yaklaşık 25 yıldır gözleri görmeyen 44 yıllık eşi Zeliha Göktaş'ın (63) gören gözü oldu.

BURDUR'da oturan Nuri Göktaş (68), yaklaşık 25 yıldır gözleri görmeyen 44 yıllık eşi Zeliha Göktaş'ın (63) gören gözü oldu. Nuri Göktaş, Evliliğimizin sırrı Allah'a binlerce şükür; o beni saydı, ben onu sevdim. Böyle devam edip gidiyoruz dedi.
Behçet hastalığı nedeniyle yaklaşık 25 yıl önce görme yetisini kaybeden Zeliha Göktaş'ın en büyük yardımcısı 44 yıllık eşi Nuri Göktaş oldu. Eşinin hastalık sonucu önce görme yetisini kaybettiğini, daha sonra ayakta duramaz hale geldiğini anlatan Nuri Göktaş, onun yanından bir an olsun ayrılmadı. Nuri Göktaş, 44 yıl önce ablamın sayesinde tanıştık, evlendik. 3'ü kız, 1'i erkek 4 çocuğumuz var. Evliliğimizin sırrı Allah'a binlerce şükür; o beni saydı, ben onu sevdim. Böyle devam edip gidiyoruz dedi.
'GİTMEDİK YER KALMADI'
Gençlere birbirlerini sevip, saymaları nasihatinde bulunan Nuri Göktaş, eşinin hiçbir şeyi yokken bir anda rahatsızlandığını ve İzmir'de Behçet hastalığı teşhisi konulduğunu kaydetti. Nuri Göktaş, Gitmedik yer kalmadı, İzmir'inden İstanbul'una. İzmir'de 10 gün hastanede yattı, çare bulunmadı. İstanbul'a gittik çare bulunmadı diye konuştu.
'BİRBİRİMİZİ HİÇ KIRMADIK'
Zeliha Göktaş da Çok şükür Allah'ımıza, çocuklarımız yanımızda, torunlarımız yanımızda. Benden mutlusu yok, Allah'ıma şükür. Birbirimizi hiç kırmadık. Saydık her zaman. O beni dinledi, ben onu dinledim. Evlatlarımızı büyüttük. Gençler birbirlerini sevsinler saysınlar, birbirlerini kırmasınlar, ölümü düşünsünler her zaman, sabaha çıkacağımızın garantisi yok. Hiç birbirlerini kırmasınlar yani. Her zaman birbirlerini sevsinler, saysınlar, saygılı olsunlar dedi.
'ELİMDEN GELDİĞİNCE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM'
Nuri ve Zeliha Göktaş çiftinin gelini Necla Göktaş ise şunları söyledi
Kayınpederim görmeyen gözleri, tutmayan ayakları oldu kayınvalidemin. Allah yardımcısı olsun. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum gelini olarak. Dışarı çıktığım zaman kayınpederim bakıyor. Kayınpederim olmadığı zaman ben ilgileniyorum. İki çocuğum var ilgilenmem gereken. Onlara da vakit ayırıyorum. Yüzde 95 engelli kayınvalidem. Eskiden koluna girerek yürütebiliyorduk. Şimdi o imkanımız da kalmadı. Emekliyor artık yani o yüzden biraz zor oluyor, güç oluyor bakımı.

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