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25 yıldır gönüllü olarak yapıyor! İnci kefalleri için suyun sıcaklığını ölçüyor

19.11.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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25 yıldır gönüllü olarak yapıyor! İnci kefalleri için suyun sıcaklığını ölçüyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Ferzende Coşar (60), 25 yıldır inci kefali balığının göçünü takip etmek için Van Gölü'nde su sıcaklığını ölçülüyor. Sıcaklık verilerini aylık olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş'a aktaran Coşar, günde 2 defa su sıcaklığını ölçtüğünü söyledi.

Erciş ilçesinde yaşayan ve ilçedeki şeker fabrikasında çalışan Ferzende Coşar, yılın belli dönemlerinde gönüllü olarak her gün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan balık bendinin Van Gölü ile birleştiği noktada su sıcaklığını ölçülüyor. Balıkların yumurtlama göçü öncesi günde 2 defa termometreyle ölçtüğü su sıcaklığını defterine not alıyor ve Van YYÜ'deki bilim insanlarına gönderiyor. Suyun sıcaklığı özellikle Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara göç eden, bu süre içinde de avlanma yasağı bulunan inci kefalleri için büyük önem taşıyor. Van Gölü havzasında özellikle doğa fotoğrafları çektiğini belirten Coşar, balık göçü öncesi günde 2 defa da suyun sıcaklığını ölçtüğünü söyledi.

SICAKLIĞI ÖLÇÜP, BİLİM İNSANLARINA GÖNDERİYOR

Coşar, "Böylelikle İnci kefali balığının hangi derecede göçe başladığını tespit ediyoruz. Eğer mevsim soğuk geçerse balıklar geç gelmeye başlıyor. Ben de suyun sıcaklığını, debisini, hava sıcaklığını, balıkların olup olmadığını defterime not edip hocalarıma gönderiyorum. Daha önce Prof. Dr. Mustafa Sarı hocama bu bilgileri not edip, gönderiyordum. Şimdi, YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş hocama gönderiyorum. Mustafa hocam durum tespiti yapıp, ekibiyle birlikte gelerek, burada suyun sıcaklığını teyit ediyor. Balık göçünün başlamasına bir ay kala nisan ayının ortasında periyodik olarak başladığım ölçümleri sabah ve akşam olmak üzere 2 defa yapıyorum" dedi.

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DOĞAYI SEVEN İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş ise balıkların soğukkanlı canlılar olduğunu ve su sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklıklarının da değiştiğini söyledi. Bu nedenle su sıcaklığını izlemenin ekolojik çalışmalarda çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Dr. Akkuş, "Fakat ekolojik alanlar çok geniş alanlar yani Van Gölü'nü düşündüğümüz zaman Marmara Denizi'nin 3'te biri büyüklüğünde ve Van Gölü'ne dökülen 111 dereyi, akarsuyu göz önüne aldığımızda böyle devasa bir alanın takip edilmesi çok kolay bir iş değil. Bu nedenle gönüllü olarak insanlara ihtiyacımız var. Doğayı, hayvanları, balıkları seven insanlara ihtiyacımız var" dedi.

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BU KAYITLAR ALTIN DEĞERİNDE

Erciş'te yaşayan Fezende Coşar'ın gönüllü olarak yaklaşık 25 yıldır her gün Van Gölü'nün ve akarsuyun sıcaklığını ölçüp, kayıt altına aldığını belirten Dr. Akkuş, "Bu kayıtlar altın değerinde. Çünkü, akarsuların geçmişteki sıcaklığı neydi, ilerdeki sıcaklığı nasıl olabilir, bugünkü sıcaklığı nedir, balık sürülerini nasıl etkiler? gibi soruların cevapları büyük oranda bu su sıcaklıklarının altında yatıyor. Bundan dolayı gönüllü insanlar kazanmamız lazım. Bu kayıtların her biri ilerleyen yıllarda altın değerinde olacak. Özellikle Ferzende Bey 25 yıldır büyük bir aşkla sevgiyle her gün derenin, gölün kenarına iniyor, elinde defteri ve probuyla birlikte su sıcaklığını ölçüp, kayıt altına alıyor. Akarsudaki bir yıllık sıcaklık değişimi nasıl oluyor diye, sorduğumuz zaman işte o zaman Ferzende Coşar'ın kayıtlarına bakıyoruz. Bu kayıtları aylık olarak bize gönderiyor. Biz de bu kayıtları depoluyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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