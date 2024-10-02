25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyordu, ahırdan gelen sesleri duydu! Gördüğü manzara şoke etti

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan Mehmet Polat, doğumu yaklaşan ineğini sık sık kontrol etmeye başladı. Gelen sesler üzerine ahıra koşan Polat, doğan buzağıyı görünce şaşırdı.

Buzağının kafa yapısının normalden çok farklı olduğunu gören besici, o anları kayda aldı. Polat, çene yapısı oluşmayan ve kafatası kemiği bulunmayan buzağıyı görür görmez veterineri aradı.

"HAYVAN DEĞİŞİK BİR ŞEKİLDE DOĞDU"

Buzağıyı gördüğünde irkildiğini ifade eden Mehmet Polat, “Dün akşam vahim bir olay başımıza geldi. İneğim gebeydi, gelip gidip kontrol ediyorduk. Son kontrolümüzde inek doğum yaptı, biz de yardım ettik. Hayvan çok değişik bir şekilde doğdu. İlk başta ürperdik, kafası çok değişik bir şeydi. Korktum veterineri aradım. Veteriner de aşıdan dolayı olabileceğini söyledi. Sonuç nasıl olur bilemiyorum. Aşının bozuk olabileceğinden veya anne karnında kızamık hastalığından dolayı da olabileceğini söylüyor.

Tam teşhis konulamadı. Çene büyümemiş, ağzı doberman köpekleri gibiydi, dili ağzına sığmıyordu, burnu yanağındaydı. Çok değişik bir şeydi, kafa top gibiydi. Kafasının üstü pamuk gibiydi, demek ki beyin oluşmamış. Çok farklı bir hayvandı. Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayvanların doğum esnasında çok bulundum ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık” diye konuştu.

(İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır