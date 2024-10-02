HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyordu, ahırdan gelen sesleri duydu! Gördüğü manzara şoke etti

25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyordu, ahırdan gelen sesleri duydu! Gördüğü manzara şoke etti

02.10.2024 22:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan Mehmet Polat, ineğinin doğurduğu buzağıyı görünce şaşırdı. Polat, “Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayvanların doğum esnasında çok bulundum ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık” dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan Mehmet Polat, doğumu yaklaşan ineğini sık sık kontrol etmeye başladı. Gelen sesler üzerine ahıra koşan Polat, doğan buzağıyı görünce şaşırdı.

AW299556_06

Buzağının kafa yapısının normalden çok farklı olduğunu gören besici, o anları kayda aldı. Polat, çene yapısı oluşmayan ve kafatası kemiği bulunmayan buzağıyı görür görmez veterineri aradı.

AW299556_04

"HAYVAN DEĞİŞİK BİR ŞEKİLDE DOĞDU"

Buzağıyı gördüğünde irkildiğini ifade eden Mehmet Polat, “Dün akşam vahim bir olay başımıza geldi. İneğim gebeydi, gelip gidip kontrol ediyorduk. Son kontrolümüzde inek doğum yaptı, biz de yardım ettik. Hayvan çok değişik bir şekilde doğdu. İlk başta ürperdik, kafası çok değişik bir şeydi. Korktum veterineri aradım. Veteriner de aşıdan dolayı olabileceğini söyledi. Sonuç nasıl olur bilemiyorum. Aşının bozuk olabileceğinden veya anne karnında kızamık hastalığından dolayı da olabileceğini söylüyor.

AW299556_01

Tam teşhis konulamadı. Çene büyümemiş, ağzı doberman köpekleri gibiydi, dili ağzına sığmıyordu, burnu yanağındaydı. Çok değişik bir şeydi, kafa top gibiydi. Kafasının üstü pamuk gibiydi, demek ki beyin oluşmamış. Çok farklı bir hayvandı. Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayvanların doğum esnasında çok bulundum ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık” diye konuştu.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yozgat Mehmet Polat
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu gündem olan fotoğrafla ilgili bu yorumu yaptı: "Saç ben, kulak ben, 10 defa baktım"

İmamoğlu gündem olan fotoğrafla ilgili bu yorumu yaptı: "Saç ben, kulak ben, 10 defa baktım"

Biden İsrail'in saldırı planını açıkladı! "Desteklemiyoruz"

Biden İsrail'in saldırı planını açıkladı! "Desteklemiyoruz"

Derbide ortalık karıştı!

Derbide ortalık karıştı!

Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu! CHP ve DEM'in önerileri kabul edilmedi

Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu! CHP ve DEM'in önerileri kabul edilmedi

Arkadaşlarını şehit veren uzman çavuştan kahreden haber! Beylik tabancası ile intihar etti

Arkadaşlarını şehit veren uzman çavuştan kahreden haber! Beylik tabancası ile intihar etti

İran'ın saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! İsrail'den yeni açıklama: 'Cevabımız acı verici olacak'

İran'ın saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! İsrail'den yeni açıklama: 'Cevabımız acı verici olacak'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.