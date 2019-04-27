25 yıldır ney çalıp üretiyor

ANKARA'da Erdinç Bal (49), çocuk yaşlarda başlayan ney merakını mesleğe dönüştürdü. Konservatuvar mezunu Bal, 25 yıldır kendi ürettiği neylerle öğrencilerine bu sanatı icra etmeyi öğretiyor. Bal, "Bu meslekler, aslında bir kültür mirası durumunda" dedi.

Erdinç Bal, çocuk yaşta ney ustası olan babasından ney çalmayı öğrendi. Zamanla ney ustalarında ney yapmayı da öğrenen Bal'ın bu merakı, eğitim hayatına da yansıdı. Bal, Gaziantep Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Ankara'ya dönerek, Hamamönü'nde açtığı iş yerinde Hatay ve Antalya'dan satın aldığı kamışlardan ney üretmeye başladı. Bal, alt katını atölye, üst katını dershane olarak kullandığı iş yerinde ney üretip, öğrencilerine de bu sanatı icra etmeyi öğretiyor. Neyin yanında tambur, ud, bağlama ve tar da çalan Bal’ın, Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda öğrencisi bulunuyor. Bal, öğrencilerine Türk musikisi ve ney kültürünü aşılamaya çalışıyor.

'ONLİNE EĞİTİMLER VERİYORUZ'

Evli ve 2 çocuk babası Erdinç Bal, "Avrupa'da değişik ülkelerde çok Türk kardeşlerimiz var. Yeterince bu kurslara ulaşamıyorlar. Biz 5 yıldır online eğitimler de veriyoruz. Amerika’da doktora yapan bir Türk öğrencisine biz buradan program üzerinden ders veriyoruz. Türkiye’nin küçük vilayetlerinde arkadaşlara da dersler veriyoruz" dedi.