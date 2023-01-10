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  4. 25 yıllık doktor Necati Tan evinde ölü bulundu! Baş ucundaki esrarengiz şırınga sır perdesini aralayacak

25 yıllık doktor Necati Tan evinde ölü bulundu! Baş ucundaki esrarengiz şırınga sır perdesini aralayacak

10.01.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde görev yapan genel cerrah Necati Tan, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Tan'dan haber alamayan eşi, eve gelince yatak odasında korkunç manzarayla karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler, tüm müdahalelere rağmen Tan'ı kurtaramadı. Genel cerrahın baş ucunda bulunan esrarengiz şırınga ise incelemeye alındı. Ölümü şüpheli bulunan Tan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak.

25 yıllık doktor Necati Tan evinde ölü bulundu! Baş ucundaki esrarengiz şırınga sır perdesini aralayacak

Genel cerrah Necati Tan, tıpkı kendisi gibi doktor olan eşi tarafından evinde ölü bulundu. Yanı başında da bir şırınga vardı. Uzman isimler ölümün sır perdesini aralayacak o şırıngayı incelemeye başladı.

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EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

25 yıllık doktordu. Binlerce hastanın derdine derman oldu, evinde ölü bulundu. Doktor Necati Tan, 55 yaşındaydı, genel cerrahtı. Kocaeli'nde devlet hastanesinde çalışıyordu. İddiaya göre önceki gün eşi onu aradı ama ulaşamadı İstanbul Ataşehir'deki evine geldi. Kapıyı açan Tan'ın eşi korkunç manzarayla karşılaştı. Tan'ın yatak odasında cansız bedenini bulan eşi hemen ekiplere haber verdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tan hayata döndürülemedi. Tan'ın baş ucunda ise bir şırınga vardı.

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'ŞIRINGA' DETAYI

Show Haber'in haberine göre Olay yerinde bulunan polis ve savcı, Tan'ın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı, ölümü şüpheli bulundu ve adli tıpa otopsiye gönderildi. Ölüm sebebi otopsi sonrasında ortaya çıkacak. Uzman isimler şimdi şırınganın Tan'ın ölümüyle ilgisi olup olmadığını araştırmaya başladı.

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