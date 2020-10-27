25 yıllık mahkumiyetinde 48 mahkumu öldürdü!

Lucifer lakaplı seri katil, hapiste olduğu 25 yıl boyunca 48 mahkumun ölümünden sorumlu. Marcos Paulo da Silva, İngiltere’nin en tehlikeli mahkumu Charles Branson ile karşılaştırılıyor.

Marcos Paulo da Silva, hapiste onlarca kişiyi öldürmekle suçlanıyor.



42 yaşındaki Brezilyalı mahkum, küçük hırsızlık suçuyla 1995’te hapse girdiğinde 18 yaşındaydı. Ancak kısa süre sonra vahşi bir katile dönüştü. 2011 yılında Sao Paulo’daki Serra Azul Hapishanesi’nde bugüne kadar yaşanan en kanlı saldırılardan birinde beş mahkumu tek seferde öldürdüğü söyleniyor.

Marcos kurbanlarını öldürdükten sonra onların kafasını kesiyor ve bağırsaklarını söküyor. İddia edilen suçların çoğu için henüz yargılanmayan Da Silva çok sayıda mahkumiyet aldı ve toplam 217 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için muhtemelen parmaklıklar ardında ölecek.

Lucifer,hapishanede bir saldırıda beş mahkumu öldürdü.



Da Silva’nın “Bu insanları öldürdüğüm için pişmanlık duymuyorum. Onlar diğer mahkumlardan yararlanan ve onları soyan tecavüzcu hırsızlardı” dediği bildirildi.