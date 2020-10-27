25 yıllık mahkumiyetinde 48 mahkumu öldürdü!

Lucifer lakaplı seri katil, hapiste olduğu 25 yıl boyunca 48 mahkumun ölümünden sorumlu. Marcos Paulo da Silva, İngiltere’nin en tehlikeli mahkumu Charles Branson ile karşılaştırılıyor.
Marcos Paulo da Silva, hapiste onlarca kişiyi öldürmekle suçlanıyor.
42 yaşındaki Brezilyalı mahkum, küçük hırsızlık suçuyla 1995’te hapse girdiğinde 18 yaşındaydı. Ancak kısa süre sonra vahşi bir katile dönüştü. 2011 yılında Sao Paulo’daki Serra Azul Hapishanesi’nde bugüne kadar yaşanan en kanlı saldırılardan birinde beş mahkumu tek seferde öldürdüğü söyleniyor.
Marcos kurbanlarını öldürdükten sonra onların kafasını kesiyor ve bağırsaklarını söküyor. İddia edilen suçların çoğu için henüz yargılanmayan Da Silva çok sayıda mahkumiyet aldı ve toplam 217 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için muhtemelen parmaklıklar ardında ölecek.
Lucifer,hapishanede bir saldırıda beş mahkumu öldürdü.
Da Silva’nın “Bu insanları öldürdüğüm için pişmanlık duymuyorum. Onlar diğer mahkumlardan yararlanan ve onları soyan tecavüzcu hırsızlardı” dediği bildirildi.
Da Silva’nın şaşırtıcı hapishane geçmişi, Portekiz’in yanı sıra Brezilyalı UOL tarafından yayınlanan bir raporda detaylarıyla yer aldı. Raporda Da Silva, Brezilya’nın acımasız hapishane sisteminde kendini koruma grubu olarak tanıtan PCC adlı çete üyelerni öldürme misyonuyla hareket eden bir suikast çetesinin lideri olarak tanımlandı.
Gardiyanlar ise Da Silva’nın yeni bir hapishaneye nakledilene kadar tekrar cinayet işlemesinin an meselesi olduğunu söylerken Marcos’u kabul edecek hapishane sayısı oldukça azaldı. Psikologlar Da Silva’nın akıl hastası olmadığını, ancak acilen tedavi edilmesi gereken bir kişilik bozukluğundan muzdarip olduğunu söyledi.
67 yaşındaki silahlı soyguncu Charles Bronson, cezaevi personeline saldırmak ve onları rehin almaktan dolayı cezası defalarca artırıldı ve hayatının son 45 yılını hapiste geçirdi.
İngiltere’nin en şiddetli mahkumu Charles Bronson.
Bronson’un hayatı, aktör Tom Hardy tarafından beyaz perdeye yansıdı. Charles Bronson, 2014 yılında adını Saldavor Dali’den esinlenerek Charles Salvador olarak değiştirdiğini duyurdu.
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