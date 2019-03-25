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25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:53 | Son Güncelleme

Mardin’de 25 yıl önce vatani görevini yaptığı sırada kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Konyalı Yaşar İnce’nin ailesinin 25 yıldır sürdürdükleri şehitlik mücadelesi mutlu bitti.23 Ağustos 1993 yılında Mardin 70.

Mardin’de 25 yıl önce vatani görevini yaptığı sırada kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Konyalı Yaşar İnce’nin ailesinin 25 yıldır sürdürdükleri şehitlik mücadelesi mutlu bitti.
23 Ağustos 1993 yılında Mardin 70. Mekanize Tugayı Destek Kıtaları Komutanlığında vatani görevini yaparken kazan dairesinde patlama meydana gelmesi sonucu şehit olan ancak şehitliği önce kabul edilip daha sonra iptal edilen Piyade Er Yaşar İnce’nin ailesi 25 yıldır verdikleri mücadeleyi kazandı. Yıllar sonra ‘Şehitlik’ unvanına kavuşan aile, hayırlı olması vesilesiyle Konya Şehit Aileleri Derneğinin bahçesinde Konya pilavı ikram etti. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ailenin mutluluğunu paylaşarak kendileriyle sohbet etti.

“Bayrağımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun”
Şehitlik unvanına kavuşan anne Fatma İnce, 25 yıllık mücadelenin sonunda mutluluğunu dile getirerek, “Sizlerin sayesinde, devletimizin, milletimizin sayesinde şehitlik unvanını aldım. Bayrağımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun. Yaşar’ımın şehit annesi olduğu için gurur duyuyorum. Allah’ım bugünlere bizi eriştirdi. Ahdetmiştim, Yaşar’ımın şehitlik unvanını alırsam, düğün yemeği verecektim, hatim indirecektim. Allah bana onu nasip etti. 25 senedir ben mücadele veriyorum. Şimdi mücadelem sona erdi. Beni şehit annesi yaptı yavrucağızım. Çok mutluyum” dedi.

“Bugün benim bayramım”
Mahkeme sürecinde çok zor günler geçirdiklerini kaydeden baba Ferit İnce ise "Şehitlik belgemizi almayı Allah bize gösterdi. Şehitlik unvanını aldığımız için de çok mutluyuz. Bugün benim bayramım. Unvanı aldıktan sonra bir yemek vereceğiz dedik. Bugün yemek veriyoruz. Çok mutluyum. Cenabı Allah’a binlerce kez şükrediyorum” şeklinde konuştu.
Yaşar İnce’nin kardeşi Ayşe İnce de "Mutluyuz. Bir davamız vardı 25 yıllık. Abim zaten Allah’ın huzurunda şehitti. Şimdi bunu kanunlarda kanıtladı. Ailemin bir ahdi vardı. Şehitlik hakkını alacağımız gün yemek vereceğiz eşe dosta diye. Çok şükür yemeğimizi veriyoruz. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Yemeğin yenmesinin ardından şehitlik unvanına kavuşan Yaşar İnce ve diğer tüm şehitler için dua edildi. Ailenin mutlu gününde kendilerini Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti MKYK üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şehidin yakınları ve davetliler yalnız bırakmadı.

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar

25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar
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