HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 25 yıllık şoför Fatma artık otobüste direksiyon başında!

25 yıllık şoför Fatma artık otobüste direksiyon başında!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

25 yıldır taksi ve minibüs şoförlüğü yapan 1 çocuk annesi 51 yaşındaki Fatma Işık, artık belediye otobüs şoförlüğüne başladı. 2 kadın belediye otobüs şoförünün olduğu Kırşehir'de yaşayan Işık, kentte kadın şoför olmasının kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

25 yıllık şoför Fatma artık otobüste direksiyon başında!

Kırşehir'de yaşayan Fatma Işık, uzun yıllar taksi ve minibüs şoförlüğü yaptıktan sonra belediyenin toplu taşıma otobüslerine şoför alımı yaptığını duyunca başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen Işık, 5 ay önce belediye otobüsü kullanmaya başladı. Kentin 2 kadın otobüs şoföründen biri olan Işık, görenlerin de dikkatini çekiyor. Her gün yüzlerce kişiyi taşıyan Işık, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

25-yillik-sofor-fatma-simdi-de-belediye-otobusu-kullaniyor_6699_dhaphoto5

Evli ve 1 çocuk annesi Işık, şoförlüğü çok sevdiğini belirterek, "Yaklaşık 5 ay önce otobüs şoförlüğüne başladım. Onun dışında 25 yıldır şoförüm. Taksi ve minibüs tarzı araçlar kullandım. Şoförlüğü çok seviyorum. 'Kadının yapabileceği en güzel meslek öğretmenlik' derler. Bana göre öğretmenlikten sonra en güzel meslek şoförlük gelir. Bu işi yaptığım için memnunum. Eşim de en büyük destekçim" dedi.

25-yillik-sofor-fatma-simdi-de-belediye-otobusu-kullaniyor_6699_dhaphoto4

Kendisini görenlerin şaşırdığını söyleyen Fatma Işık, "Vatandaşlar ilk başlarda şaşırdılar. Daha sonra çok mutlu oluyorlar. Şehirde kadın şoför olması büyük bir gurur. Herkes çok mutlu oluyor. Özellikle genç kızlarımız seviniyorlar" diye konuştu.

25-yillik-sofor-fatma-simdi-de-belediye-otobusu-kullaniyor_6699_dhaphoto2

25-yillik-sofor-fatma-simdi-de-belediye-otobusu-kullaniyor_6699_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Rabbena dualarının okunuşları ve Türkçe anlamlarıRabbena dualarının okunuşları ve Türkçe anlamları
2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders ekleme nasıl yapılır?2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders ekleme nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Vali denetime çıktı, karşısında gören vatandaşlar şaşırdı
Vali denetime çıktı, karşısında gören vatandaşlar şaşırdı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karantina kuralına uymayan genç muhtarı çileden çıkardı
Karantina kuralına uymayan genç muhtarı çileden çıkardı
Denizli'nin saklı cenneti Kusuru Gölü hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet: Kusuru Gölü
Nebe (Amme) suresi meali, Türkçe okunuşu ve Nebe faziletleri
Nebe (Amme) suresinin meali ve faziletleri
Tin suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Tin suresinin faziletleri
Tin suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Tin suresinin faziletleri
Alak suresi meali, Türkçe okunuşu ve Alak suresinin faziletleri
Alak suresinin meali ve faziletleri
Bisiklet hırsızı kameradan kaçamadı! O içerideyken...
Saniyeler sürdü! O içerideyken...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.