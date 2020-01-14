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  4. 25 yıllık temiz su hasreti Barış Pınarı Harekatıyla son buldu

25 yıllık temiz su hasreti Barış Pınarı Harekatıyla son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Suriye’nin Telabyad ve Resulayn kentinin bazı kırsal yerleşim birimleri 25 yıldan sonra ilk defa temiz suya kavuştu.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Telabyad ve Resulayn ilçelerine 25 yıl sonra ilk defa temiz içme suyu verildi.Terör örgütü PKK/YPG tarafından yaklaşık 20 bin Türkmen ve Arap kökenli halkın göçe zorlandığı Alibecliye’de yol, su ve elektrik altyapısını iyileştirme faaliyetleri yapılıyor.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Suriye’nin Telabyad ve Resulayn kentinin bazı kırsal yerleşim birimleri 25 yıldan sonra ilk defa temiz suya kavuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Telabyad ve Resulayn ilçelerine 25 yıl sonra ilk defa temiz içme suyu verildi.
Terör örgütü PKK/YPG tarafından yaklaşık 20 bin Türkmen ve Arap kökenli halkın göçe zorlandığı Alibecliye’de yol, su ve elektrik altyapısını iyileştirme faaliyetleri yapılıyor. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yapılan çalışmalarda bölgenin su ihtiyacını temin eden su kuyuları da 25 yıl aradan sonra yeniden aktif hale getirildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve diğer kamu kuruluşlarının desteği ile elektrik, mekanik ve motor aksamları yenilenen Alibecliye’deki su kuyuları, iki gün devam eden test çalışmalarının ardından şebekeye bağlandı. Su şebekesindeki arızaları da giderilen Alibecliye sakinleri, uzun yıllardır belediye hizmeti görmediklerini, terör örgütünün de buradan ayrılırken trafoları ve su kuyularını tahrip ettiğini belirtti. Türkiye’nin kontrolüne geçtikten sonra hızlı bir şekilde her şeyin onarılmaya başladığını ve çok sayıda ailenin kendi topraklarına geri döndüğünü dile getiren Alibecliyeliler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk halkına teşekkür etti.

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