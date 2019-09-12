HABER

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Adana’da 6-8 Ekim tarihleri arasında “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenecek 3.

Adana’da 6-8 Ekim tarihleri arasında “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenecek 3. Adana Lezzet Festivali’ne 250 bin kişinin katılması ve 25 ton et tüketilmesi bekleniyor. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Ben festivalin ekonomide ciddi bir canlılık getireceğini, esnafımızı ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum” dedi.
Bu sene 6-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenecek 3. Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sarmış durumda. Kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler festivalin işlerini açmasını bekliyor. Geçen sene 50 işletmenin stant açtığı ve 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene 100 işletme katılıyor. Festivale yerli ve yabancı 260 bin kişinin katılması ve 25 ton et tüketilmesi bekleniyor.

“Akdeniz’deki bütün illeri davet ettik”
Festival hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Bizim esnaflarımızdan çok ciddi ilgi var. Geçen yıl 50’ye yakın işletme katılmıştı bu yıl 100 tane işletme müracaat etti ve stantlarını aldılar. Hakikaten bir yoğunluk var ve aynı zamanda hem ülke içerisinde hem de ülke dışında çok ciddi talep var. Biz Akdeniz bölgesinde bulunan tüm illeri bu şölene davet ettik ve ismini de ‘Büyük Akdeniz Şöleni’ kabul ettik. Bu sene çok yoğun olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Adana’yı dünyaya tanıtmak istiyoruz”
6-8 Ekim tarihleri arasında ek uçak seferleri ayarlayacaklarını ve otellerin tamamen dolu olduğunun bilgisini veren Demirtaş, “Hem özel hem de Türk Hava Yolları ile görüşeceğiz. Yeni uçak seferleri yaparsak sonuca daha iyi ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Ben ekonomi de ciddi bir canlılık getireceğini, esnafımızı ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum. Bunun da ötesinde Adana’nın çok ciddi anlamda potansiyeli var. Bu potansiyeli hem ülkemizde hem de dünya ile paylaşmak istiyoruz. Hem tarım açısından çok ciddi verimi olan bir bölge. Biz bu ürün çeşitliliğimizle birlikte, gastronomimizle birlikte Adana’yı dünyaya tanıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Misafirperverliği dünya ile paylaşacağız”
Öte yandan Vali Mahmut Demirtaş, “Pamuk toplaması, zeytin toplanması, narenciye toplaması gibi faaliyetleri vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Amacımız, Adana’nın potansiyelini tarımsal, gastronomi ve misafirperverliğini dünyayla paylaşmak istiyoruz. Geleneksel yemeklerimizi de tanıtacağız” şeklinde konuştu.

“Geçen seneye göre yoğunluk 2 kat olacak”
Kebapçı Yaşar Aydın ise 3. Adana Lezzet Festivali için kendisine şimdiden mesajlar geldiğini belirterek, “Gastronomi şehri belgesini almadık ama daha hak ettiği il Adana’dır. Gerçekten geçen sene lezzet festivali çok güzel geçti. 100 bini geçkin insan geldi. Bu yıl 2 katını bekliyoruz. Bana sosyal medyadan yazan çok kişi var. Geçen sene 10 ile 15 ton arasında et satıldı bu yıl sayı da artıyor. 25 ton bekliyoruz” dedi.

“Herkesi Adana’ya bekliyoruz”
Aydın, boru kebabının da festivalde yerini alacağını kaydederek, “Benim kendi icadım boru kebabı var. Bunu dünya duydu ve şu anda dünyadan gelenler var. Irak, Filistin, Almanya ve İngiltere’den insanlar boru kebabı yemeye geliyor. Adana dışında olanlara şunu tavsiye ederim. Adana’ya gelsinler, görsünler ve gerçek lezzeti anlasınlar. Biliyorlar zaten. Herkes öğrendi artık. Herkese tavsiyem gelip Adana’daki misafirperverliği görsünler” şeklinde konuştu.

“Adana Kebabını, Adana’da daha çok seviyoruz”
Ankara’dan Adana’ya gelen Ayhan Loğoğlu isimli vatandaş ise, “Önümüzdeki haftalarda Adana’da olacak festivale tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu gurme lezzetlerden herkesin faydalanmasını istiyoruz. Bu lezzetleri tatmaktan çok memnunuz. Tüm Türkiye’de nereye giderseniz gidin yediğiniz zaman Adana’daki lezzeti hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Bunu vefakar bir şekilde Adana’da görüyorsunuz. Biz de gurbette yaşayan Adanalılar olarak buraya geldiğimizde bu lezzeti Adana’da tadıyoruz. Adana Kebabını, Adana’da daha çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek

250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali’nde 25 ton et tüketilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Akçakale'de helikopter hareketliliği

Sınırda helikopter hareketliliği

Son dakika! MİT ve emniyetten ortak operasyon! Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Son dakika... İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Günlük burç yorumları 12 Eylül Perşembe - Mars ve Jüpiter arasında gerilim!

Mars ve Jüpiter arasında gerilim!

Adana'daki Şekerpınarı Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas bölge ilan edildi

Bir bölge daha kesin korunacak hassas bölge ilan edildi

İYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendi

İYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.