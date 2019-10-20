250 bin mavi kapakla okul arkadaşına tekerlekli sandalye aldı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde Anadolu Lisesi 4-C sınıfı öğrencisi Serra Elmas, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından başlatılan ‘Plastik kapakları atmayın biriktirin, akülü sandalye olusun' sloganı ile başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladığı 250 bin mavi kapakla okul arkadaşı Murat Demir’e tekerlekli sandalye aldı.

Ortaokulu dışarıdan bitiren ve lise kaydını bu okula yaptıran engelli arkadaşı Murat Demir’in sandalyesi, topluma örnek olması amacı ile okul bahçesinde bir teslim töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan’ın da katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Serra’nın bu davranışından dolayı okul arkadaşları dakikalarca alkışladı.

Okulun Edebiyat Öğretmeni Alev ve Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Elmas’ın kızları Serra Elmas 2 yıl boyunca hem esnaflardan hem de kamu kurumlarından bu mavi kapak topladığını söyledi.

Arkadaşının aldığı tekerlekli sandalye ile törene gelen Murat Demir’de Serra’ya teşekkür etti. Teslim töreninde oldukça duygulandığını kaydeden Murat Demir’in annesi Sakine Demir, bu hassasiyeti gösteren Serra’ya ve anne babasına teşekkür etti.