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250 bin mavi kapakla okul arkadaşına tekerlekli sandalye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Anamur ilçesinde Anadolu Lisesi 4-C sınıfı öğrencisi Serra Elmas, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından başlatılan ‘Plastik kapakları atmayın biriktirin, akülü sandalye olusun' sloganı ile başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladığı 250 bin mavi kapakla okul arkadaşı Murat Demir’e tekerlekli sandalye aldı.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde Anadolu Lisesi 4-C sınıfı öğrencisi Serra Elmas, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından başlatılan ‘Plastik kapakları atmayın biriktirin, akülü sandalye olusun' sloganı ile başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladığı 250 bin mavi kapakla okul arkadaşı Murat Demir’e tekerlekli sandalye aldı.

Ortaokulu dışarıdan bitiren ve lise kaydını bu okula yaptıran engelli arkadaşı Murat Demir’in sandalyesi, topluma örnek olması amacı ile okul bahçesinde bir teslim töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan’ın da katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Serra’nın bu davranışından dolayı okul arkadaşları dakikalarca alkışladı.

Okulun Edebiyat Öğretmeni Alev ve Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Elmas’ın kızları Serra Elmas 2 yıl boyunca hem esnaflardan hem de kamu kurumlarından bu mavi kapak topladığını söyledi.

Arkadaşının aldığı tekerlekli sandalye ile törene gelen Murat Demir’de Serra’ya teşekkür etti. Teslim töreninde oldukça duygulandığını kaydeden Murat Demir’in annesi Sakine Demir, bu hassasiyeti gösteren Serra’ya ve anne babasına teşekkür etti.

Yaptığı konuşmada Milli Eğitim Müdürü Mercan, engellerin yüreklerde olduğuna inandığını belirterek, "Yüreğimizde engel koyduğumuz birçok şeyi bedenimizle aşabiliriz ama yüreğimizde varsa bunu aşmamız mümkün değil. Onun için bu duyarlılığı, sizlere de örnek olması bakımından önemsiyorum. Bu tür projelere var gücümüzle katkı vermemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Daha önce eğitim aldığı okulda 2 yıl önce başlattığı kapak toplamayı şu anki okulu Anamur Anadolu Lisesi’nde de sürdürdüğünü kaydeden Elmas, bu süreçte kendisine büyük yardımcı olduklarını belirttiği arkadaşlarına da teşekkür etti.

Bu projesinin çocukluk hayali olduğunu ifade eden Serra Demir, "2 yıldır devam eden projemde, ailemin, mezun olduğum okulun, Anamur'daki birçok iş yerinin ve sizlerin desteği ile yaklaşık 250 bin mavi kapak toplayarak hem projemi gerçekleştirdim, hem de plastik atıkların çevreye zarar vermelerini engellemeye çalıştım" diye konuştu.

Serra’nın eğitimci anne babası kızlarının bunda olduğu gibi her projesinde yanında olacaklarını söyledi. Öğrencilerin dakikalarca alkışladığı o anlarda Serra’nın engelli arkadaşı Murat’ın elini tutarak desteklemesi hem de tekerlekli sandalyede okulun bahçesinde gezdirmesi herkesin taktirini topladı.

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