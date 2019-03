"250 bin sosyal konutlu projemizi 2023 yılına kadar yapacağız"

Vatandaşların ihtiyacı olan o projeleri yapmaya gayret göstermeye devam edeceklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Kırklareli'nde AK Parti döneminde tam 11 milyar liralık yatırım yaptık. 2 milyarlık da yatırım Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapıldı. Şu an devam eden 175 milyon liralık yatırımımız var. Her ilimize millet bahçesi sözümüz var, o millet bahçeleri projelendirildi. İlleri bırakın ilçelere kadar millet bahçesi yapıyoruz. O yaptığımız millet bahçelerimizde kardeşlerimiz, kadınlarımız huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler. Oradaki spor alanlarında spor yapabilecekler, çocuklarımız orada huzurlu bir şekilde oynayabilecekler. İçerisinde millet kıraathaneleri yapacağız, o kıraathanelerde gençlerimiz ücretsiz internetten faydalanacak, öğrencilerimiz orada üniversiteye hazırlıklarını yapacaklar ve o imkanlardan faydalanacaklar. Biz korunan alanlarımızı şu an 55 bin kilometrekareye, inşallah 2023 yılına geldiğimizde bu alanlarımızı 135 bin kilometrekareye çıkaracağız."

Kurum, doğayı korumak için de sıfır atık projesi yaptıklarını anlattı.