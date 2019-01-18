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250 bin TL dolandırdıkları kadını üçüncü kez arayınca yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 00:36 | Son Güncelleme

ELAZIĞ yaşlı bir kadın, birer gün arayla iki kez telefonla aranıp, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından 250 bin TL dolandırıldı.

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ yaşlı bir kadın, birer gün arayla iki kez telefonla aranıp, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından 250 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcıların üçüncü kez para istediği kadının polisle işbirliği yapmasıyla 4 şüpheli yakalandı. Gözaltında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde kimliği açıklanmayan yaşlı bir kadını telefonla arayan şüpheliler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Şüpheliler yaşlı kadının adının terör operasyonuna karıştığını iddia ederek birer gün arayla toplam 250 bin TL parasını bankadan çektirip elden teslim edilmesini sağladı. Sonradan dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının yakınları durumu polise bildirdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ DOLANDIRILMAK İSTENDİ

Şüpheliler, daha sonra üçüncü kez para istemek için yaşlı kadını aradı. Polisle irtibatta olan kadın, 'Tamam' diyerek buluşma adresini polise bildirdi. Şüphelilerin parayı almak için buluşma adresine gönderdiği M.S., bölgede önlem alan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.S.'nin ifadesiyle yola çıkan polisler çalışmasını derinleştirip M.Ö., R.E. ve M.H.'yi de evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise olayda kullanılan cep telefonları ile GSM hatları ele geçirildi. Emniyette ifadesi tamamlanan 3 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden M.Ö. ve R.E. tutuklanırken, M.H. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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