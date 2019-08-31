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250 bin vida ile Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir’e hediye edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

NİĞDE’de, Arnavut sanatçı Saımır Stratı’nın Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 250 bin adet vida ile yaptığı 'Atatürk ve Bayrak' çalışması Anıtkabir’e hediye edilecek.

250 bin vida ile Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir’e hediye edilecek

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de, Arnavut sanatçı Saımır Stratı’nın Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 250 bin adet vida ile yaptığı 'Atatürk ve Bayrak' çalışması Anıtkabir’e hediye edilecek.
Arnavut sanatçı Saımır Stratı'nın, Niğde’nin Bor ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri'nde 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen 'Atatürk ve Bayrak' çalışması Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, NİĞ-BOR Sanat Günleri yetkilisi Serkan Haliloğulları ve proje koordinatörü Necmi Pişkin’in katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren eser ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. Haliloğulları, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren tabloyu Anıtkabir’e hediye etmek için çalışma başlattıklarını söyledi.
Arnavut sanatçı Saımır Stratı'nın portreye 1 Nisan’da başladığını ve 10 Mayıs’ta tamamladığını belirten Haliloğulları, "Sanatçı uzun saatler çalışarak rekoru 250 bin vida ile kırdı. 8 Ağustos’ta rekor tasdik edildi. Amacımız bu tabloyu Anıtkabir’e taşımak. Saımır Stratı daha önce 10 dünya rekoru kırmış bir sanatçı. Bu kendisinin 11'nci rekoru oluyor. Kendisi mozaik sanatçısı. Kısmet olur da bu tablo yerini bulursa o zaman sanatçının kendisi gelecek" dedi.
20 BİN ZİYARETÇİ
Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise, "Bu güne kadar düzenlenen etkinliklerden farklı olarak bu seneki sanat günlerinde Arnavut sanatçı Saımır Stratı, 40 günde 15 metrekare ahşap pano üzerine 250 bin farklı boyutlarda ve renklerde vida kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Bayrağı teması işlemesiyle bir eser yaptı. Aynı zamanda bu eser sayesinde 20 binin üzerinde ziyaretçi sergimize katılım sağladı. Gerçekleşen bu sanatsal faaliyetler kapsamında ilimizin ve ilçemizin tanıtımında büyük katkıda bulunanlara teşekkür ederim" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

250 bin vida ile Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir’e hediye edilecek250 bin vida ile Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir’e hediye edilecek250 bin vida ile Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir’e hediye edilecek250 bin vida ile Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir’e hediye edilecek

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