HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu

250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 00:37 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının normal seyrin üzerine çıktığı Kırşehir’de, 250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu.Kırşehir’in Kaman ilçesinde, 250 dönümlük alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu

Hava sıcaklıklarının normal seyrin üzerine çıktığı Kırşehir’de, 250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu.
Kırşehir’in Kaman ilçesinde, 250 dönümlük alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan halkın da destekleri ile yangın büyümeden Kaman İtfaiye ekiplerinin de çalışması ile kontrol altına alındı.
Yangın, Kaman ilçesinde kırsal alanda gece saatlerinde başladı. Boş arazide alevler çıktığını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye ilçe belediyesinden ekip sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemeler sonucunda netleşecek.

250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesiSağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesi
Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink ne demek?Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink ne demek?
En Çok Okunan Haberler
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
Diğer Haberler
Karantinaya alınan köyü CHP’li vekil de ziyaret etmişti
Karantinaya alınan köyü CHP’li vekil de ziyaret etmişti
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesi
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesi
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Yalova'da ormanlık alanda büyük yangın
Ormanlık alanda büyük yangın
Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
Elazığ’da seyir halindeki pikap alev alev yandı
Seyir halindeki pikap alev alev yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.