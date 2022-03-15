250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti: İşçi çıkarmak zorunda kalacağım

Olay, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Gaziantep’te günlük 2 bin adet üretim yaparak dünyanın çeşitli ülkelerine battaniye ihraç eden bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, kiracı iş adamı Mehmet Baharoğlu tarafından işletilen ve yurt dışına battaniye ihracatı yapılan fabrika, mal sahibi tarafından başka bir iş adamına satıldı.

İŞLETMEYİ BOŞALTILMASI İSTENDİ

Satışı işlemi sonrası fabrikanın yeni ve eski sahipleri tarafından kira kontratı bulunan iş adamı Mehmet Baharoğlu’nun fabrikayı boşaltması istendi. Fabrikanın kurulumu aşamasında yüklü miktarda yatırım yaptığını ve kira kontrat süresinin devam ettiğini belirten fabrika işletmecisi, boşaltma isteğini ret etti. Kiracı iş adamının fabrikayı boşaltma isteğini ret etmesi üzerine harekete geçen fabrika sahiplerinin işletmenin elektriğini kestiği iddia edildi.

İŞÇİLER, İŞSİZ KALABİLİR

Fabrikayı boşaltma isteğini ret ettiği için fabrika sahiplerinin işletmenin elektriğini kestirdiğini iddia eden kiracı iş adamı Mehmet Baharoğlu, yaklaşık 250 işçi çalıştırdığını ve elektrikler kesildikten sonra jeneratörlerle zor şartlarda üretim yapmaya çalıştıklarını söyledi. Uzun süre bu şekilde üretim yapamayacaklarını söyleyen iş adamı, sürecin uzaması halinde işçileri işten çıkarmak zorunda kalacaklarını söyleyerek yetkililerden konuyla ilgili destek istedi.

"BOŞALTMAYINCA ELEKTRİĞİMİZ KESİLDİ"

Yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan kiracı iş adamı Mehmet Baharoğlu, “Biz burada battaniye üretimi yapıyoruz ve şu anda 200-250 kişi arasında istihdam sağlıyoruz. Bu fabrikada işletmeye başlayalı yaklaşık 15 ay oldu. Mülk sahibi mülkü sattı ve sattıktan sonra bizim burayı boşaltmamızı istedi. Organize Sanayi Bölgesi başkanının yanında konuştuk bize bir yer verecekti. Biz de hızla yaptırıp bir yıl içerisinde fabrikayı boşaltıp teslim edecektik. Yeri alan kişi benim makinelerim geldi acilen mart ayı gibi boşaltmam lazım dedi. Biz de bu süre içinde taşınamayacağımızı söyledik. Sonrasında elektriğimizi üç dört defa kesmeye geldiler. Bunun doğru olmadığını söyledik ve elektrik için müracaat ettik. Üç ay kadar beklediler. Üç ay sonra elektriği veremiyoruz dediler. Eski mülk sahibi mülkünü sattığı için aranızda yapılan kontratı geçerli görmüyoruz dediler. Yeni mülk sahibi ile kontrat yapmanız lazım dediler. Yeni mülk sahibi ile kontrat yapmamız aynı gün fabrikayı boşaltmamız anlamına geliyor. Elektriğimizi, suyumuzu, doğal gazımızı kestiler. Şu anda jeneratörle çalışıyoruz. Günlük 2 bin adet battaniye üretimi yapıyoruz. Ürünlerimiz doğrudan ihracata gidiyor. Enerji kesintisinden sonra üretim kapasitemizi yüzde 50’ye düşürdük. Yalnız gündüz çalışabiliyoruz. Elektriklerimizin yeniden verileceğine inanıyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız. Bizim bir lira fatura borcumuz yoktur. Gerekli teminatları verdik. Ek teminat gerekiyorsa onu da veririz. Biz elektriğimizi istiyoruz. Ne işçilerimizi işinden etmek istiyoruz ne de üretimimizi düşürmek istiyoruz” dedi.

İŞÇİLER İŞSİZ KALMAK İSTEMİYOR

Süreç hakkında bilgi veren avukat Ayhan Uygur ise “Enerjimizin kesilmesi yönünde yazı geldiğinde biz asliye ticaret mahkemesine dava açtık. Davamız halen sürüyor. Muarazanın meni davası. Bu süreçte elektriğin verilmesi için bir tedbir kararı aldık. Çünkü işletmemizin hiçbir borcu yok. İçeride 213 bin lira teminatımız var. Teminat mektubumuz var ve şu anda ülkenin ihracat gelirlerine bu kadar ihtiyaç varken işçi ve işveren burada memnun ve üretmek isterken elektriğimiz yönetim tarafından keyfi bir şekilde kesiliyor. Dava süresince elektriğimiz olmayacak. Fabrika jeneratörle üretime ne kadar dayanabilir. Elektriğin bize verilmesinde hukuken ya da fiilen bize kime ne zararı var bunu anlayamadık. Burada çalışan 250 işçi demek yaklaşık bin 500-2 bin insanın ekmek yemesi demek. Yeni malikle kontrat isteniyor ancak yeni malik buna yaklaşmıyor. Ancak bizim fabrikamızın imzalanmış kontratının şu an dahi altı ayı var. Resmi bir kontratımız var” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara alkışla tepki gösteren fabrika işçileri ise bir an önce işletmeye elektrik verilmesini isteyerek, işsiz kalmak istemediklerini vurguladı.

