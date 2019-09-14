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250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 12-14 Eylül tarihlerinde açılan 4.

250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 12-14 Eylül tarihlerinde açılan 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda özel bakraca yapılan 250 kiloluk manda yoğurdu büyük ilgi gördü.
Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde 12- 14 Eylül tarihlerinde açılan 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda Betül Kırımızı tarafından yapılan 250 kiloluk manda yoğurdu büyük ilgi gördü. Dev bakraca yapılan manda yoğurdu fuara katılan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken fuara gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
Düzenlenen fuara vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Perihan Abla yoğurt firmasının sahibi Betül Kırımızı, “Tam 250 litre manda sütü koyularak yapıldı. Bu yoğurdun tamamı fuar alanına gelen herkese ikram ettik. Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş ve protokol tarafından büyük ilgi gördü. Böyle bir şeyi hep düşünüyordum. Elimde dev bakraçlarım vardı. Böyle bir şey yapmak hep vardı bu fuara kısmet oldu. Çok olumlu tepkiler aldım. Fuara gelen herkes fotoğraf çektiriyor” şeklinde konuştu.

250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı

250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı

250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı

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