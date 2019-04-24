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250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Antalya’da üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından bölgeye yapılan üst geçidin uzunluğu, üniversite öğrencilerini isyan ettirdi. Üst geçidi kullanmayıp cadde üzerindeki tel çitleri aşarak tehlikeli geçiş yapan öğrenciler, "O kadar uzun yapmışlar ki insan alttan değil üstten geçmeye korkuyor" dedi.

Antalya'da geçtiğimiz yıl kasım ayında kuzey kapısından çıkıp yoldan karşıya geçmek isterken otomobil çarpan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, hayatını kaybetti. Kazanın ardından öğrencilerin talebi üzerine Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Kocapınar’ın yaşamını yitirdiği bölgenin yaklaşık 200 metre uzağına üst geçit yapıldı.

Üniversiteli gençleri çileden çıkartan 250 metrelik üst geçit

Geçtiğimiz Şubat ayında kullanıma açılan üst geçidin uzunluğu, mimarisi, asansör ve yürüyen merdiven olmaması ise öğrencileri çileden çıkardı.
Öğrencilerin bazıları uzunluğu neredeyse 250 metreyi bulan üst geçidi kullanmak yerine karşıya geçmek için refüjde bulunan tel örgüleri devirip kendilerine yol açtı.
Bunu tespit eden yetkililerin de, bölgeye tel yerine demirden bariyerler yapmak için çalışmalara başladığı gözlendi.

'LANET EDİYORUZ DESTEK YERİ'

'LANET EDİYORUZ DESTEK YERİ'
Üst geçidi kullanan öğrenciler, tehlikeli olmasına karşın bu sayede fazla efor sarf etmekten kurtulduklarını dile getirdi. İlahiyat Fakültesi Fatih Şahin, üst geçidin uzunluğundan dert yakındı.
Şahin, "O kadar uzun yapmışlar ki insan alttan değil üstten geçmeye korkuyor. Çok efor sarf ediyoruz. Buradan geçmek daha kestirme geliyor. Çok yorucu. Yürüyen merdiven yapılabilirdi. Buna anlam veremedik" dedi.
Şahin, refüje yapılacak demir bariyerler sonrası da üst geçidi tercih etmeyeceğini, farklı bölgelerdeki üst geçitlere yöneleceğini ifade etti.

'GERÇEKTEN İÇLER ACISI'

'GERÇEKTEN İÇLER ACISI'
Üst geçidi kullanmayıp tel çitleri aşarak karşıdan karşıya geçen Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakultesi 3. Sınıf Öğrencisi Resul Kaya da, "Gerçekten içler acısı. Hiç tasvip etmediğimiz bir şey yaptık. Mimari olarak sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Şehrin genel yapısına da ters.
Çünkü bütün üst geçitlerimiz ya yürüyen merdivenli ya asansörlü oluyor. Çok fazla uzun, öğrencileri zora sokuyor. O yüzden öğrenciler ya diğer kapılardan çıkmak zorunda ya da arada demirlerden atlamak zorunda kalıyor" diye konuştu.
Üst geçit yerine demir çitleri aşarak tehlikeli bölgeden geçmeyi doğru bulmadığını ancak mecbur kaldıklarını ifade eden Kaya, "Derslere yetişemediğimiz oluyor, mecburen böyle bir uygulamaya girmek zorunda kalıyoruz. Bence üst geçidin Kültür girişine yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Antalya üst geçit

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