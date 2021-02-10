HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 250 milyon dolar yatırım alan Reddit, çalışan sayısını ikiye katlayacak

250 milyon dolar yatırım alan Reddit, çalışan sayısını ikiye katlayacak

10.02.2021 06:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
250 milyon dolar yatırım alan Reddit, çalışan sayısını ikiye katlayacak

Sosyal medya platformu Reddit, son yatırım turunda 250 milyon dolar yatırım topladığını açıkladı. Geçen günlerde bünyesindeki gruplarda yürütülen tartışmalarla piyasaların alt üst olmasına yol açan Reddit'in değeri böylece iki katına, 6 milyar dolara çıktı.

Sosyal medya platformu Reddit, son yatırım turunda 250 milyon dolar yatırım topladığını açıkladı.

Geçen günlerde bünyesindeki gruplarda yürütülen tartışmalarla piyasaların alt üst olmasına yol açan Reddit'in değeri böylece iki katına, 6 milyar dolara çıktı.

2019 yılında düzenlenen bundan önceki yatırım turundan sonra şirketin piyasa değeri 3 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Vy Capital adındaki şirket tarafından yönetilen son yatırım turundan elde edilen gelirin, video, reklam, tüketici ürünleri gibi alanlarda ve uluslararası pazarlara açılmak için kullanılacağı ifade edildi.

Aynı zamanda Reddit bünyesinde çalışanların sayısının iki katına çıkarılacağı açıklandı.

Şirkette şu an için küresel olarak 700 kişi çalışıyor.

Reklam geliri yüzde 90 arttı

Reddit'in bünyesindeki WallStreetBets adındaki mesajlaşma grubunda bir araya gelen yatırımcıların etkisi son dönemde piyasada güçlü bir şekilde hissedilmişti.

Bu grupta bir araya gelen küçük yatırımcılar Gamestop ve AMC Entertainment gibi hisselerin alımına yönelerek piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Pazar günü ise Super Bowl maçının devre arasında beş saniye uzunluğunda bir reklam veren Reddit, 'Bunu başardık' diyerek kullanıcılarına bir nevi teşekkür etmişti.

Reddit, yazı formatındaki reklamda, "Finans kitaplarında yazılacak bir bölümün nedeni belki de sizsiniz" ifadesini kullanmıştı.

Bu reklam için bütün pazarlama bütçesinin kullanıldığı ifade edilmişti.

2005 yılında kurulan Reddit, son dönemde platformdaki ırkçılık ve nefret söylemi yayan grupları temizleyen bir operasyon düzenledi.

Böylece şirketin reklam geliri 2020'de ciddi oranda arttı; şirketin açıklamasına göre geçen yılın son çeyreğinde reklam geliri bir yıl önceye göre yüzde 90 arttı.

Aralık ayında Reddit'in günlük kullanıcı sayısı 52 milyon olarak açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Trump'ın azil davasında yeni gelişme Trump'ın azil davasında yeni gelişme
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri

En Çok Okunan Haberler

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

ABD Senatosu eski başkan Donald Trump’ın azil girişiminin anayasaya uygun olduğunu karar verdi

Trump'ın azil davasında yeni gelişme

Fransa'da helikopter düştü içindeki 5 kişiden 2'si öldü

Fransa'da helikopter düştü

Beyaz Saray açıkladı! ABD, DSÖ'nün koronavirüs raporunu detaylı inceleyecek

DSÖ'nün koronavirüs raporuyla ilgili ABD'den önemli açıklama

Trump'ın azil davası başladı

Dünyanın gözü orada! Kritik dava başladı

İngiltere’de 70 yıllık evli çift, aynı hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi

İngiltere’de 70 yıllık evli çift, aynı hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 79 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 79 milyonu geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.