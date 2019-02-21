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'250 milyon dolarlık' dava açan gence Trump'tan destek: Göster onlara Nick

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2019 01:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post gazetesine 250 milyon dolarlık dava açan gence destek vererek, “Göster onlara Nick.” ifadesini kullandı.

'250 milyon dolarlık' dava açan gence Trump'tan destek: Göster onlara Nick

Başkan Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında gazeteye dava açan 16 yaşındaki gencin ifadelerini hatırlatarak, “Washington Post gazetesi en temel gazetecilik standartlarını hiçe saydı, çünkü Başkan Donald Trump’a karşı olan ön yargılı gündemlerini dayatmak istediler. Göster onlara Nick. Sahte haber.” ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesi, geçen ay Washington’da bulunan Lincoln anıtı önünde yerli Amerikalıların düzenlediği gösteri sırasında göstericilerle “alay eden” Nicholas Sandman adındaki 16 yaşındaki genç hakkında haberler yapmıştı.

Sandman'ın ailesi de gazetenin çocukları hakkında yayımladığı haberlerin aslında Başkan Trump’ı hedef almak adına yapıldığını öne sürmüştü. Aile bunun üzerine ise çocuklarının haber amaçlı olarak kullanıldığı belirtmiş ve Washington Post gazetesine karşı dava açmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Washington Post dava

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