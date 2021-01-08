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250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

08.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

Son dakika Resmi Gazete'de yer alan habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadroya atama yapılmak üzere sözlü sınavla 250 uzman yardımcısı alımı yapacak. Vatandaşlar 250 uzman yardımcısı alımının hangi kadrolardan yapıldığını araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de uzman yardımcısı alımının sınavla yapılacağı bilgisi ile birlikte başvuru detayları da yer aldı. İşte 250 uzman yardımcısı açık kadro listesi ve başvuru detayları...

Resmi Gazete'de 31 Aralık 2020 tarihli yayımlanan ilana göre bakanlıkça, merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. dereceden 250 kadroya atama yapılmak üzere, ilgili öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı" alınacak. 250 uzman yardımcısı alımı hangi kadrolardan alınacak araştırılırken, adaylar 250 uzman yardımcısı başvuruları nereye ve nasıl yapılacak merak ediyor. İşte 250 uzman yardımcısı açık kadro listesi ve başvuru detayları...

250 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 250 uzman yardımcısı başvurusu yapmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesi üzerinden başvuru yapılması yeterli olacak. 250 uzman yardımcısı başvurusu şartları ve gerekli evraklar bakanlığın internet sayfasında yer alıyor olacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIK KADRO LİSTESİ

Buna göre iktisat, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden 35, hukuk bölümünden 35, istatistik ve ekonometri bölümlerinden 30,

kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinden 30, psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden 25,

sosyal hizmet bölümünden 20,

maliye ve muhasebe bölümlerinden 15,

sosyoloji bölümünden 10,

işletme ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 10,

çocuk gelişimi ve eğitimi ile özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden 10,

gerontoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile sağlık yönetimi bölümlerinden 5,

basın yayın, gazetecilik, iletişim ile radyo, sinema ve televizyon bölümlerinden 5,

mütercim-tercümanlık, Türk dili ve edebiyatı ile İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden 7,

eğitim programları ve öğretmenliği, eğitim yönetimi ve planlama, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden 5,

mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden 3,

fizik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, orman mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümlerinden ise 5

olmak üzere toplam 250 personel alınacak.

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