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250 yıllık meşe ağacına koruma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde yaklaşık 250 yaşındaki meşe ağacı, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ile koruma altına alındı.

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde yaklaşık 250 yaşındaki meşe ağacı, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ile koruma altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Gözelli Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Nur Tunçdemir, Orman Mühendisleri Odası'nın (OMO) sosyal medya hesabına ulaşarak, ilçedeki meşe ağacı için koruma talebinde bulundu. OMO Elazığ Şube Başkanı Hidayet Sarı, durumu Şanlıurfa İl Temsilcisi Fadıl Topdağ'a iletti. Fadıl Topdağ, beraberindeki heyet ile köy halkının da desteğiyle araziye giderek incelemede bulundu.
AĞAÇ KORUMA ALTINA ALINDI
İncelemeler sonucunda, meşe ağacının 1,30 metre çapında ve 12 metre yüksekliğinde olduğu tespit edildi. Öte yandan, yetkililer tarafından meşe ağacının kesin yaş tespiti yapılamazken, köy halkı, ağacın 250 yaşından fazla olduğunu belirtti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekipleri, ağacın kesin yaş tespiti için çalışma başlattı. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde, söz konusu 'meşe ağacı', Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca koruma altına alındı.

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