2500 rakımlı dağın zirvesindeki tabyadan paraşütle atladılar

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN Belediyesi'nce bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Ulusal Kültür ve Bal Festivali'nde, 2500 rakımlı Yıldızlı Dağı'nın zirvesindeki Ramazan Tabyası'ndan paraşütle atlayış yapıldı. Gökyüzünü renklendiren paraşütçüler, ilgiyle izlendi. Ardahan'da, belediye tarafından düzenlenen 'Ulusal Kültür ve Bal Festivali' dün başladı. Festival kapsamında, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan, 2500 rakımlı Yıldızlı Dağı'nın zirvesindeki Ramazan Tabyası'ndan paraşütle atlayış gerçekleştirildi. Ardahan Paraşüt Kulübü'nün 3 yamaç paraşütçüsünün tabyadan atlayışı, ilgiyle izlendi. Yıldızlı Dağı'nın eteklerine başarılı iniş yapan paraşütçüler, Ardahan'ın, yamaç paraşütü için ideal yer olduğunu söyledi.
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