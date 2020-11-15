2500 Yıllık 100'den Fazla Mumya İlk Kez Basın Karşısında Sergilendi

Mısır, bu yıl içerisinde bulunan 100’den fazla mumyayı sergiledi. Mumyaların 2500 yıllık olduğu biliniyor.

Mısır Turizm Bakanı Mustafa Veziri, mumyaların 26. hanedan üyelerine ait olduklarını ve son derece iyi muhafaza edilmiş oldukları bilgisini verdi. Mumyalar, ince işçilikle boyanmış, süslenmiş ve kilitlenmiş.

Ağustos ayında ilk olarak Sakkara’da UNESCO Dünya Mirası listesindeki bölgede 59 mumya bulunduğu açıklanmıştı. Şu ana kadar gün yüzüne çıkarılan 100’den fazla mumya sergilenirken yetkililer bölgede daha başka mumyaların da olduğunu ve çıkarılacaklarını ifade ediyorlar.

Yeni bulunan bu mumyalar ve beraberlerindeki tarihi eserlerin, önümüzdeki yıl Büyük Mısır Müzesi’nde kamuoyunun ziyaretine açılacağı belirtiliyor.

