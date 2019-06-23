2500 yıllık anıt mezar, vandalizm duvarına döndü

Antalya’nın Elmalı ilçesi Gölova (Müğren) Mahallesi’nde bulunan daha önce Amerikalı bilim insanları tarafından incelenen 2500 yıllık mezar anıtı, vandalizminin kurbanı oldu. Tarihi mezar önce define avcıları tarafından kazılarak ve kırılarak tahrip edildi daha sonra ise bölgede yaşayan vatandaşların aşk sözcüklerine kurban edildi.

Antalya’nın Elmalı ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Gölova (Müğren) Mahallesi’nde bulunan klasik Likya dönemine ait 2500 yıllık mezar anıtı tarih vandalizminin kurbanı oldu. Likya’nın sembol anıtlarından biri olarak kabul edilen ve içinde klasik çağ resimleri ile Bizans döneminde yapılan boyalı süslemeler yer alan yapının iç ve dış duvarları kazınıp, renkli boyalarla boyandı. Mahallede bulunan “Tepecik” diye adlandırılan 1200 rakımlı tepenin üstünde tek başına bulunan tarihi mezar, önce define avcıları tarafından define aramak amacıyla alt tarafı kırılarak kazıldı. Define avcıları bununla da yetinmeyerek tarihi mezarı çeşitli yerlerinden kırdı.

Define avcıları tahrip etti

Likya’nın klasik çağına (M.Ö 6. ila 5. yy) ait olan yapı Amerikalı Profesör Machteld J. Mellink tarafından da incelenmişti. Yapı daha önce define avcıları tarafından tahrip edilmişti. Tarihi mezara yapılanlar bununla da sınırlı kalmadı. Bölgede yaşayan gençler mezarın iç ve dış duvarlarını aşk sözcüklerine kurban ettiler. Özellikle mezarın içerisinin birçok yerinde bulunan karalamalar dikkat çekti. Öte yandan mezar içerisinde ateş yakılarak mezarın duvarına zarar verildi. Ateşin külleri ise çirkin bir görüntü oluşturdu. Bir mahalle sakini ise yaptığı açıklamada, “2500 yıllık anıt, duvar yazılarına kurban edildi. Klasik Likya dönemine ait önemli yapılardan biri olan Elmalı’daki anıt gözlerimizin önünde yok oluyor” dedi.