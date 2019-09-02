2500 yıllık posta merkezi PTT’yi heyecanlandırdı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da Oluz Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 2500 yıllık posta merkezini kente gelen PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ziyaret etti. Kazı çalışmaları ile ilgili bilgi alan Bozgeyik, insanlık adına önemli bir buluş olan kalıntıları dünya gündemine taşımak istediklerini söyledi.

Amasya kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oluz Höyük'te 13 yıl önce başlatılan arkeolojik kazılar sürüyor. Bu yıl 24 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı olan Prof. Dr. Şevket Dönmez'in koordinesinde 20 kişilik ekiple kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgede sürdürülen çalışmalarda, 2 bin 500 yıllık posta merkezi olduğu değerlendirilen Perslere ait kalıntılara ulaşıldı. 120 metrekarelik bir alanı kapsayan 'posta merkezi' olarak düşünülen yapıya Pers döneminde 'Çaparhane' adı verildiği belirtildi.

Amasya Valisi Osman Varol ile PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Oluz Höyüğü ziyaret ederek 2 bin 500 yıllık posta merkezinde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı olan Prof.Dr. Şevket Dönmez, kazı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.