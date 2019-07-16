251 hafız Türkiye'yi oluşturdu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplandı. 251 şehide ithafen 251 hafız sahnede ay yıldızlı Türkiye haritasını oluşturarak, şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. İzmit'te 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü nedeniyle binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda buluştu. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Programın başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşma, meydana kurulan platformdaki ekranlardan canlı olarak izlendi. Daha sonra, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 251 şehide ithafen 251 imam hatip öğrencisi, beyaz cübbeleriyle Milli İrade Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak 'Şehitler Vatanı' yazısı ve ay yıldızlı Türkiye haritası şeklini oluşturdu. Hafızlar daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "15 Temmuz tarihi, aziz milletimizin kahraman tarihinde belirli olan diğer önemli tarihler gibi, Çanakkale Zaferi gibi, 30 Ağustos gibi, 29 Ekim gibi, İstanbul'un Fethi gibi bir çok tarihle birlikte anılması gereken ve hafızalardan asla çıkarılmaması gereken bir tarihtir. 3 yıl önce bugün, milletimizin başına daha evvel defalarca oynanmış oyunlardan bir yenisi daha oynandı. Gerek küresel emperyalizmin ülkemiz üzerine emelleri olan hain devletleri, gerekse içerideki işbirlikçileri bir oyun kurdular. Sinsice, yıllarca devletimizin içine sızdılar. Bu milletin evlatlarını kandırıp, takiyye yaptılar, ikiyüzlü davrandılar. Bu milletin, bu devletin çeşitli kademelerini ele geçirmek için sinsi planlarını devreye soktular. 3 yıl önce bugün hain bir kalkışma ile sinsi, kanlı, hain bu darbe girişimi ile milletimize kast ettiler. Milletimizin meclisini bombaladılar. Milletimizin bu memleketi, bu milleti koruması için, düşmanlara karşı yurdu savunması için onlara verdiği silahları bu millete doğrulttular" dedi.