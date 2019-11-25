HABER

252 kiloluk yaban domuzunu avladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın Harmancık ilçesinde avcılar, çiftçilerin ekili arazilerini talan eden, 252 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avladı.  Harmancık'a bağlı Kışmanlar Mahallesi'nde, bir süredir çiftçilerin ekili arazilerini talan eden yaban domuzu, avcılar tarafından avlandı.

252 kiloluk yaban domuzunu avladılar

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Harmancık ilçesinde avcılar, çiftçilerin ekili arazilerini talan eden, 252 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avladı.
Harmancık'a bağlı Kışmanlar Mahallesi'nde, bir süredir çiftçilerin ekili arazilerini talan eden yaban domuzu, avcılar tarafından avlandı. Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Balı, yaban domuzunun 252 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi. Dağ ilçelerinde çok fazla yaban domuzu olduğunu belirten Balı, "Çiftçilerin tarlalarını talan ediyorlar, ana yola çıkarak, trafiği tehlikeye sokuyorlar. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık. Köylülerimize zarar veren ve korkutan yaban domuzunu zor da olsa avladık. 4-5 kişi anca taşıyabildik'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

252 kiloluk yaban domuzunu avladılar

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Tabureyle yolcu taşıdığı minibüse 'Allah'ım sen bizi koru' yazmışTabureyle yolcu taşıdığı minibüse 'Allah'ım sen bizi koru' yazmış
Ankara-İstanbul hattında YHT ile seyahat 4 saate düşecekAnkara-İstanbul hattında YHT ile seyahat 4 saate düşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Ankara’da S-400 testi! İlk fotoğraflar geldi

Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.