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252 milyon yıl önceki büyük yok oluşa volkanların yol açtığına cıva kanıt gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:43 | Son Güncelleme

252 milyon yıl önceki büyük yok oluşa volkanların yol açtığına cıva kanıt gösterildi

Dünya üzerinde 252 milyon yıl önce yaşanan büyük yok oluşa volkanların yol açtığı teorisini destekleyen kanıt elde edildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, ABD'li ve Çinli taşıl bilimcilerin yaptığı araştırma, dünya çapında ondan fazla bölgede çok eski zamanlardan kalma kayalarda rastlanan yüksek miktarda cıvanın, 252 milyon yıl önce "Büyük Ölüm" olarak adlandırılan kitlesel yok oluşa volkan patlamalarının yol açtığının en güçlü kanıtı olduğunu ortaya koydu.

Cincinnati ve Çin Yerbilimleri üniversitelerinin ortaklaşa çalışmasında, 252 milyon yıl önce, bugün Rusya'nın orta kesiminde yer alan Sibirya Trapları'nda meydana gelen volkanik patlamalar sırasında atmosfere salınan cıva buharının ve kömür tortularının, sonunda yağış biçiminde dünya genelinde deniz sedimanına düştüğü, böylece felaketin elementsel imzasını attığı belirtildi.

Binlerce yıl süren volkanik patlamalar sırasında, dünya üzerinde denizde ve karadaki canlıların yüzde 95'inden fazlasının yok olduğu, felaketi izleyen dönemde dinozorların ortaya çıktığı kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Dünya'nın 4 buçuk milyar yıllık tarihinde 5 kitlesel yok oluşa tanık olduğu ifade ediliyor.

Bilim adamları, 65 milyon yıl önce dinozorları ortadan kaldıran kitlesel yok oluşa, şu anda Meksika olan bölgeye dev bir meteorun çarpmasının yol açtığı teorisinin elementsel kanıtının da iridyum olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
büyük yok oluş cıva Volkan

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