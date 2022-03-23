HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 256 kişi yaşıyor! Tarih belli oldu: O köy referanduma gidecek

256 kişi yaşıyor! Tarih belli oldu: O köy referanduma gidecek

23.03.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyü referanduma gitmeye hazırlanıyor. Köy statüsünden ilçeye bağlı mahalle statüsüne geçmek isteyen 256 nüfuslu Ayvazlar köyü, 3 Nisan'da sandığa gidecek.

256 kişi yaşıyor! Tarih belli oldu: O köy referanduma gidecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplanıldı. İlçeye mahalle olabilmek için Nisan ayında referanduma gidilecek.

Çaycuma’da köy statüsünde olan ve 2 mahallesi bulunan Ayvazlar köyünün Pirahmetler ile Yeni mahalle olmak üzere referanduma gitme kararı aldı.

k1

3 NİSAN'DA OYLAMA YAPILACAK

Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan 256 kişinin yaşadığı köy için 3 Nisan Pazar günü oylamaya gidilecek.

k2

Çaycuma Belediyesine bağlanan mahalle sayısı 10’a yükselmiş olurken ilçeye bağlanmak isteyen Ayvazlar köyünden ’evet’ çıkarsa 11 mahalle olmuş olacak. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu'nun ilk derbisi! Tam 609 yıllıkAnadolu'nun ilk derbisi! Tam 609 yıllık
Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!
Özel harekat polisi eğitiminde patlama! 2 polis şehit olduÖzel harekat polisi eğitiminde patlama! 2 polis şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.