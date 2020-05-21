258 Bin Kişiye Seyahat İzni Verildi Otogarlar Hareketlendi

İçişleri Bakanlığı, 21 Mayıs Perşembe günü saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri yurttaşlar ve onların refakatçileri toplam 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildiğini açıkladı.

Ancak bu sayı daha da artacak.

Zira e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvuruları yarın da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 81 ilin valiliğine 65 yaş ve üzerine vatandaşları için Seyahat İzin Belgesi konulu genelge gönderdi.

Yaşadığı şehirden ayrılanlar en az bir ay gittikleri yerde kalacak

En az bir ay yaşadıkları şehre dönmemeyi taahhüt eden yurttaşlar, gerekirse refakatçileri ile birlikte tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidebilecek. Ancak refakatçilerin 72 saat içinde geri dönmeleri gerekiyor.

Üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, bağışıklık yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 65 yaş ve üzeri yaştaki hastalar Seyahat İzin Belgesi kapsamı dışında bırakıldı.